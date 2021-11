ALGERIE POINT SUR LE VACCIN Covid-19: Benbouzid appelle les citoyens à se faire vacciner pour éviter une 4e vague lundi, 25 octobre 2021 16:37 ALGER- Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a appelé lundi à Alger, les citoyens à se faire vacciner pour faire face à une éventuelle 4e vague de la pandémie de Covid-19, assurant la disponibilité du vaccin. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Covid-19: Benbouzid plaide pCovid-19: Benbouzid appelle les citoyens à se faire vacciner pour éviter une 4e vague lundi, 25 octobre 2021 16:37 ALGER- Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a appelé lundi à Alger, les citoyens à se faire vacciner pour faire face à une éventuelle 4e vague de la pandémie de Covid-19, assurant la disponibilité du vaccin. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Covid-19: Benbouzid plaide pour la poursuite de la vaccination pour renforcer l'immunité collective Covid-19: Benbouzid plaide pour la poursuite de la vaccination pour renforcer l'immunité collective mardi, 19 octobre 2021 18:40 ALGER- Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a appelé, mardi à Alger, les citoyens à "poursuivre la vaccination" pour renforcer l'immunité collective et se prémunir contre la pandémie du coronavirus (Covid-19). Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Covid-19 : onze millions d'Algériens vaccinés à ce jour Covid-19 : onze millions d'Algériens vaccinés à ce jour lundi, 11 octobre 2021 14:24 ALGER - Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a indiqué dimanche que 11 millions d'Algériens avaient été vaccinés à ce jour, écartant tout éventuel recours à la vaccination obligatoire dans le futur. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Le Président Tebboune exclut que la vaccination anti-covid-19 devienne obligatoire Le Président Tebboune exclut que la vaccination anti-covid-19 devienne obligatoire dimanche, 10 octobre 2021 21:22 ALGER - Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exclu, dimanche soir, que la vaccination anti-covid-19 devienne obligatoire. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Coronavirus : vacciner plus de 35 millions de citoyens pour atteindre l'immunité collective Coronavirus : vacciner plus de 35 millions de citoyens pour atteindre l'immunité collective lundi, 04 octobre 2021 16:31 ALGER- Le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, Kamel Senhadji a mis en avant, lundi à Alger, l'impératif de vacciner plus de 35 millions d'individus pour atteindre l'immunité collective contre la Covid-19, jugeant primordial d'accélérer le rythme de vaccination pour "maîtriser" la propagation du virus. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Rage: large campagne nationale de vaccination des chiens Rage: large campagne nationale de vaccination des chiens jeudi, 30 septembre 2021 17:55 ALGER- Une large campagne nationale de vaccination des chiens est lancée jeudi pour assurer la protection des citoyens contre la rage et atteindre l'objectif des autorités publiques qui aspirent à 0 cas d'ici 2030, a indiqué Mme. Laïla Ramdhani, membre du comité sectoriel de lutte contre la rage. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Production du vaccin Sinovac à Constantine: garantir une souveraineté sanitaire Production du vaccin Sinovac à Constantine: garantir une souveraineté sanitaire mardi, 28 septembre 2021 13:36 CONSTANTINE - Le lancement de la production du vaccin chinois Sinovac contre la Covid-19 par le Groupe Saidal mercredi garantira à l'Algérie une souveraineté sanitaire et consolidera l'économie nationale, a déclaré le directeur de l'unité de production de Constantine du Groupe pharmaceutique Saidal, Karim Semrani. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Covid-19: Saidal appelé à devenir un producteur régional du CoronaVac Covid-19: Saidal appelé à devenir un producteur régional du CoronaVac lundi, 27 septembre 2021 13:02 ALGER- Le groupe pharmaceutique public Saidal, qui produira, à partir de ce mercredi, à Constantine, le vaccin anti covid-19 de la firme chinoise, Sinovac, sous le nom commercial de CoronaVac, est appelé à devenir un producteur régional de ce vaccin, a indiqué une responsable du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Covid-19: les citoyens appelés à recevoir la 2e dose du vaccin "Spoutnik" Covid-19: les citoyens appelés à recevoir la 2e dose du vaccin "Spoutnik" jeudi, 23 septembre 2021 18:06 ALGER- Le ministère de la Santé a appelé les citoyens ayant reçu la première dose du vaccin Spoutnik anti Covid-19 à se rapprocher des différents établissements de santé pour recevoir la deuxième dose, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Sebgag prône la vaccination de tous les affiliés du secteur Sebgag prône la vaccination de tous les affiliés du secteur jeudi, 23 septembre 2021 16:32 ALGER- Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a mis en avant, jeudi à Alger, la nécessité pour tous les affiliés du secteur au niveau national, de se faire vacciner contre le Coronavirus, en prévision de la nouvelle saison sportiour la poursuite de la vaccination pour renforcer l'immunité collective Covid-19: Benbouzid plaide pour la poursuite de la vaccination pour renforcer l'immunité collective mardi, 19 octobre 2021 18:40 ALGER- Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a appelé, mardi à Alger, les citoyens à "poursuivre la vaccination" pour renforcer l'immunité collective et se prémunir contre la pandémie du coronavirus (Covid-19). Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Covid-19 : onze millions d'Algériens vaccinés à ce jour Covid-19 : onze millions d'Algériens vaccinés à ce jour lundi, 11 octobre 2021 14:24 ALGER - Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a indiqué dimanche que 11 millions d'Algériens avaient été vaccinés à ce jour, écartant tout éventuel recours à la vaccination obligatoire dans le futur. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Le Président Tebboune exclut que la vaccination anti-covid-19 devienne obligatoire Le Président Tebboune exclut que la vaccination anti-covid-19 devienne obligatoire dimanche, 10 octobre 2021 21:22 ALGER - Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exclu, dimanche soir, que la vaccination anti-covid-19 devienne obligatoire. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Coronavirus : vacciner plus de 35 millions de citoyens pour atteindre l'immunité collective Coronavirus : vacciner plus de 35 millions de citoyens pour atteindre l'immunité collective lundi, 04 octobre 2021 16:31 ALGER- Le président de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, Kamel Senhadji a mis en avant, lundi à Alger, l'impératif de vacciner plus de 35 millions d'individus pour atteindre l'immunité collective contre la Covid-19, jugeant primordial d'accélérer le rythme de vaccination pour "maîtriser" la propagation du virus. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Rage: large campagne nationale de vaccination des chiens Rage: large campagne nationale de vaccination des chiens jeudi, 30 septembre 2021 17:55 ALGER- Une large campagne nationale de vaccination des chiens est lancée jeudi pour assurer la protection des citoyens contre la rage et atteindre l'objectif des autorités publiques qui aspirent à 0 cas d'ici 2030, a indiqué Mme. Laïla Ramdhani, membre du comité sectoriel de lutte contre la rage. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Production du vaccin Sinovac à Constantine: garantir une souveraineté sanitaire Production du vaccin Sinovac à Constantine: garantir une souveraineté sanitaire mardi, 28 septembre 2021 13:36 CONSTANTINE - Le lancement de la production du vaccin chinois Sinovac contre la Covid-19 par le Groupe Saidal mercredi garantira à l'Algérie une souveraineté sanitaire et consolidera l'économie nationale, a déclaré le directeur de l'unité de production de Constantine du Groupe pharmaceutique Saidal, Karim Semrani. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Covid-19: Saidal appelé à devenir un producteur régional du CoronaVac Covid-19: Saidal appelé à devenir un producteur régional du CoronaVac lundi, 27 septembre 2021 13:02 ALGER- Le groupe pharmaceutique public Saidal, qui produira, à partir de ce mercredi, à Constantine, le vaccin anti covid-19 de la firme chinoise, Sinovac, sous le nom commercial de CoronaVac, est appelé à devenir un producteur régional de ce vaccin, a indiqué une responsable du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Covid-19: les citoyens appelés à recevoir la 2e dose du vaccin "Spoutnik" Covid-19: les citoyens appelés à recevoir la 2e dose du vaccin "Spoutnik" jeudi, 23 septembre 2021 18:06 ALGER- Le ministère de la Santé a appelé les citoyens ayant reçu la première dose du vaccin Spoutnik anti Covid-19 à se rapprocher des différents établissements de santé pour recevoir la deuxième dose, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. Published in SANTE - SCIENCE - TECHNOLOGIE Read more... Sebgag prône la vaccination de tous les affiliés du secteur Sebgag prône la vaccination de tous les affiliés du secteur jeudi, 23 septembre 2021 16:32 ALGER- Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a mis en avant, jeudi à Alger, la nécessité pour tous les affiliés du secteur au niveau national, de se faire vacciner contre le Coronavirus, en prévision de la nouvelle saison sporti