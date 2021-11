Le taux de remplissage des barrages en hausse: La fin de la crise de l’eau pour bientôt ? L’Algérie connaît depuis plusieurs jours d’importantes précipitations, qui devraient permettre d’en finir avec la crise d’alimentation en eau, qui persiste depuis plusieurs mois. Selon l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT) le taux de remplissage des barrages en exploitation à travers le territoire national a atteint 32,58%. Des quantités supplémentaires vont être emmagasinées dans les prochains jours, à la faveur de la persistance de la pluie à travers différentes wilayas du pays. L’ANBT fait état d’apports de l’ordre de 18.550.600 m3 dans les 75 barrages hydrauliques en exploitation. Ainsi, précise-t-elle, le volume global mobilisé actuellement au niveau de l’ensemble des barrages est de 2,3 milliards m3. Sachant que la saison des pluies n’est qu’à son début, l’on ne peut qu’être optimiste quant à une prochaine amélioration de l’état d’alimentation en eau potable des foyers. Concernant la situation hydrique par région, les données de l’ANBT précisent que l’apport enregistré à l’Ouest du pays a atteint 1.493.600 m3, portant le volume mobilisé à 207,82 millions m3, soit un taux de remplissage de 22,60 %. Pour la région Cheliff, l’apport enregistré a atteint 2.734.000 m3, portant le volume mobilisé à 288,59 millions m3 et le taux de remplissage à 18,11 %. La région Centre, quant à elle, a enregistré des apports de 9.794.000 m3, hissant les volumes mobilisé à 150,14 millions m3 et le taux de remplissage à 08,86 %. Quant à la Région Est, l’apport enregistré a atteint 4.529.000 m3, correspondant un volume mobilisé de 1,66 milliards m3, soit un taux de remplissage de 57,65 %. Pour l’état des barrages, à travers le territoire national, 10 barrages affichent un taux de remplissage supérieur à 80%, selon l’ANBT, à savoir Kissir (Jijel) avec un taux de remplissage de 82,60 %, Boussiaba (Jijel) à 87,90 %, Beni Haroun (Mila) à 87,54 %, Beni Zid (skikda) à 85,23 %, Zit El Emba (Skikda) à 81,03 %, Ouldjet Mellegue (Tébessa) à 87,86 %, Tagharist (Khenchela) à 82,33 %, Mexa (El Tarf) à 86,35 %, Oued Taht (Mascara) à 95,40 % et Fergoug (Mascara) à 99,22 %. Néanmoins, souligne l’agence, 46 barrages affichent un taux de remplissage inférieur à 30%. Faut-il préciser que des précipitations sont annoncées pour les prochains jours et de la neige a été signalée sur les hauteurs, ce qui permettra d’augmenter le taux de remplissage dans les semaines à venir. De nombreux citoyens estiment qu’il est temps de réfléchir à modifier le calendrier d’alimentation en eau potable en augmentant les quantités fournies. Aomar F.