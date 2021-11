Annaba Un homme assassiné à la sortie de la mosquée Annaba Un homme assassiné à la sortie de la mosquée 14 Nov 2021 Annaba 16 835 fois Un homme assassiné à la sortie de la mosquée Les voyous attendaient Mohamed à la sortie de la prière d’El Maghreb pour l’assaillir à coups de canne. Grièvement blessé, il devait décéder après son admission aux urgences chirurgicales du centre hospitalo-universitaire Ibn Rochd. La malheureuse victime avait été évacuée par les éléments de la protection civile, mais les médecins n’avaient pas pu juguler l’hémorragie crânienne. Les coups assénés ont été fatals pour ce jeune, qui était très estimé dans son quartier de l’Allélick, localité située à quelques kilomètres au sud de la ville d’Annaba. Le motif de cet homicide volontaire avec préméditation et guet apens, passible du tribunal criminel est des plus anodins. En effet Mohamed avait rabroué deux jeunes qui proféraient des insanités devant la mosquée. Il leur avait fait remarquer gentiment que ce lieu est sacré et que des grossièretés n’y ont pas droit d’asile. Ces remarques n’avaient pas plu aux deux criminels, qui avaient attendu la fin de la prière pour l’agresser sauvagement. En tous les cas c’est ce que rapportent des témoins anonymes de ce drame qui vient encore une fois frapper la ville d’Annaba. Les deux voyous devaient sans doute être sous l’effet de substances psychotropes, car on ne tue pas une personne, qui ne faisait que les conseillers. Le drame a secoué cette localité, où tout le monde se connait et se respecte. Les services de sécurité présents également sur les lieux de l’agression ont ouvert une enquête qui ne tardera pas à être clôturée par l’arrestation des assassins. Ce crime gratuit a poussé les habitants à réclamer l’application de la peine de mort et l’exécution des criminels. Ahmed Chabi