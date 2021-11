Mesures de lutte anti-Covid Des établissements touristiques bravent l’interdit 14 Nov 2021 Annaba 5264 fois La gendarmerie nationale a effectué une large opération coup de poing, dans la soirée de jeudi dernier, ciblant des infrastructures touristiques, implantées un peu partout sur le territoire de la wilaya d’Annaba. Menée en main de maitre par les officiers du Dark El-Watani, qui n’ont pas lésiné sur les moyens, aussi bien humains que matériels, cette action a ciblé de nombreuses infrastructures touristiques qui activaient de nuit, malgré l’interdiction de genres d’activités, dans le cadre de la lutte contre la pandémie à la Covid-19. Selon les premiers éléments d’informations recueillis auprès de nos sources, quatre infrastructures touristiques, à savoir deux discothèques et deux salons de thé de luxe implantés sur le littoral bravaient l’interdiction. . Nous apprenons que lors de cette action, qui entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la délinquance, des quantités de drogue dures et douces, ainsi que des psychotropes, ont été saisies notamment chez des jeunes, au niveau des salons de thé visités. Des P.V de fermeture ont été établis à l’encontre de ces établissements et transmis à qui de droit. B. Salah-Eddine