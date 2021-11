Fort des suppliciés Opération de nettoyage et de mise en valeur 14 Nov 2021 Annaba 961 fois Les efforts de la société civile pour la réhabilitation des différents monuments historiques de la ville de Annaba ont donné leurs fruits. C’est l’association « Médina » qui mène actuellement une bataille sans merci contre l’indifférence générale vis-à-vis la Casbah de Bouna et c’est au tour du fort des suppliciés (El-Mechnaka) d’être réhabilitée par les services communales et ceux de la Direction de la Culture. Ce monument hautement symbolique et qui subsiste de la période hafside a bénéficié d’une opération de nettoiement et de mise en condition jeudi dernier par des équipes de l’APC de Annaba et de la Direction de la Culture mais surtout en présence des membres de l’association de défense de patrimoine « Médina ». A la suite de cette opération, la façade principale du fort est désormais apparente après la suppression des bissons qui la cachaient et qui offraient un repaire à toutes sortes de délinquances et de fléaux. La bâtisse est également en sécurité après l’enlèvement des racines puissantes des arbres qui menaçaient les fondements. Toutefois, d’autres actions sont nécessaires pour accomplir la mission à savoir l’installation d’une clôture et d’un portail afin d’interdire toute entrée indésirable au site historique. Ce dernier doit bénéficier de l’éclairage nocturne afin de le mettre en valeur en attendant le début des travaux de restauration qui vont permettre son exploitation touristique. Cette action ainsi que d’autres accomplies par l’association « Médina » pour la sauvegarde du patrimoine local sont une aubaine pour l’histoire locale. Sans la conscience éveillée de ses membres et leur ténacité, le Fort des suppliciés ainsi que d’autres bâtisses de la Casbah auraient restés à l’abandon. Z. A.