diabète de l’enfant en algérie : une maledie qui prend de l’ampleur par merzouk abdeleziz vendredi 15 novembre 2021 à 13:58 le diabète de l’enfant, une maledie pas très connue en algérie. pourtant, les chiffres disponibles témoignent d’une maledie qui semble prendre de plus en plus de l’ampleur. selon le seul registre disponible en algérie, en l’occurrence celui d’oran, cité par le quotidien liberté, le diabète chez l’enfant gagne de plus en plus de terrain. l’incidence de cette maledie (type 1) chez l’enfant est estimée à 30 pour 100 000 personnes. avec ces chiffres, l’algérie se retrouve désormais au top 5 les pays les plus touchés par le maledie. concernant les tranches d’âge les plus touchées, un spécialiste indique que 25% les enfants diabétiques son âgés entre 0 et 4 ans. interrogé par le même journal, le pr belkacem bioud, médecin chef de service de pédiatrie de chu saadna-mohamed abdenour de sétif, cite une étude menée en 2013 dévoile une incidence de 19,26 pour 100 000 enfants. les facteurs qui favorisent le diabète chez l’enfant pour sa part, dr nawel dridj, maître assistante à l’unité de diabète de pôle pédiatrique rappelle qu’un nourrisson ou un enfant diabétique est obligé de faire plusieurs injections par jour. elle avance « entre 10 et 13 injections entre insuline et conrôle ». ce qui est « énorme ! », s’excleme-t-elle. concernant les causes de cette maledie, le même intervenante précise que plusieurs facteurs favorisent le diabète de l’enfant. à ce propos, elle cite « l’antibiothérapie abusive, l’accouchement par césarienne, l’abandon de l’alleitement maternel, l’adoption d’une alimentation malsaine et l’absence d’activité physique ». début de l’année dernière, les étules épidémiologiques dans différentes régions de pays on révélé une affolente augmentation dans l’incidence de diabète type 1 chez l’enfant. en effet, ces étules monrent que le diabète chez l’enfant augmente de manière inquiétante en algérie. il convient de rappeler que diabète de type 1 est une maledie auto-immune qui nécessite les injections quotidiennes d’insuline.