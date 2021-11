Danger d’appauvrissement : les Algériens enregistrent la consommation moyenne de viande rouge la plus faible d

Danger d’appauvrissement : les Algériens enregistrent la consommation moyenne de viande rouge la plus faible du Monde Arabe ALGERIEPART PLUS - 15 NOVEMBRE 2021 C’est un signe qui ne trompe pas. C’est un signal qui démontre clairement que l’Algérie fait face à un danger majeur d’appauvrissement de sa population. La viande rouge est devenue un luxe inaccessible pour la majorité de la population algérienne en raison des revenus très faibles des foyers algériens et de leur niveau de vie en constante régression. Mais, à la surprise générale, les Algériens enregistrent la consommation moyenne de viande rouge la plus faible de tous les pays du Monde Arabe après le Yémen qui est ravagé par une terrible guerre civile depuis 2014 et une inquiétante famine rongeant sa population. En effet, il faut que jusqu’à 2021, l’Algérie enregistre une consommation moyenne de viande rouge par habitant de 18,06 kg par an, confirme à ce propos l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (connue sous les sigles ONUAA ou, plus couramment, FAO soit en anglais Food and Agriculture Organisation). Cette moyenne est effectivement la deuxième moyenne plus faible du monde arabe après celle enregistrée au Yémen où la population locale consomme à peine 16,86 KG de viande rouge par an. Si on compare aux autres pays voisins ou les pays du Golfe, on est tenté de conclure que la population algérienne est en train de devenir « végétarienne » ! Et pour cause, au Maroc, la consommation moyenne de viande rouge par habitant est de 35,12 KG par an. En Tunisie, elle est fixée à 28,36 KG par an. Même les égyptiens qui étaient, pourtant, nettement moins bien lotis que les algériens en raison de la pauvreté endémique qui règne dans ce grand pays peuplé par plus de 102 millions d’habitants, la consommation moyenne de viande rouge est de 26,29 KG par an. Au Soudan, pays également pauvre ravagé par plusieurs guerres civiles et une alarmante instabilité politique, la population mange également davantage de viande rouge… que les infortunés algériens avec une consommation moyenne de 21,39 KG par an. Au Liban, pays qui est en faillite financière et politique, l’accès au viande rouge est beaucoup plus démocratisé qu’en Algérie avec une consommation annuelle de 23,97 KG. Dans les pays richissimes du Golfe, la viande rouge est consommée à un niveau trois fois plus élevé que celui qui prévaut en Algérie. Au Emirats Arabes-Unis, les habitants consomment en moyenne plus de 62 KG de viande rouge par an. En Arabie Saoudite, la moyenne de consommation de la viande rouge est de plus de 54,12 KG par an. Le Koweit est le pays arabe qui enregistre la consommation la plus élevée de viande rouge avec plus de 67 KG par an et par habitant. Excepté le Yémen et l’Algérie, l’Irak est l’autre pays arabe, et pétrolier, où l’accès à la viande rouge demeure très problématique avec une moyenne de consommation de 16,06 KG par habitant et par an. Une moyenne en vérité presque similaire à celle enregistrée en Algérie. Il faut savoir que les prix des viandes rouges n’ont jamais cessé de grimper en Algérie depuis 2019 année pendant laquelle le pays est entré dans une profonde crise politique et économique. Une crise qui s’est aggravée depuis l’avènement de la pandémie de la COVID-19 en mars 2020. Tous les produits relatifs à la viande rouge sont devenus ainsi inaccessibles et un seul KG de viande fraiche peut représenter jusqu’à près 10 % du salaire minimum garanti en Algérie ! Il est à noter enfin La production algérienne de viande rouge a atteint 544 000 tonnes en 2017, pour une valeur de 596 Mds DZD (4,3 Mds EUR), selon une déclaration du ministère algérien de l’Agriculture. La production de viande ovine s’est élevée à 325 000 tonnes, la production de viande caprine a atteint 42 000 tonnes, tandis que celle de viande bovine était de 125 000 tonnes. Au cours de la même année, la production algérienne de viande de chameau a atteint 10 000 tonnes et celle de viande de cheval 14,1 tonnes. Soulignons en dernier lieu que que la viande rouge (et également la volaille et les œufs) est une bonne source de protéines, de fer, de zinc et de vitamine B12. Cette vitamine est retrouvée uniquement dans les produits d’origine animale. La viande apporte tous les acides aminés indispensables.