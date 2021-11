Tentative d'enlèvement d'une jeune fille par Ali Chabana Grâce à l'intervention rapide des forces de police, une jeune fille a été sauvée d'une tentative d'enlèvement, sous la menace d'une arme blanche. Ceci se passait au chef-lieu, près de la gare ferroviaire, quand les policiers de la 1ère sûreté urbaine à Tébessa ont interpellé l'agresseur, après avoir reçu un appel d'urgence, selon lequel la victime était sous le choc et criait en désespoir de cause, pour que quelqu'un puisse la sauver des griffes de son bourreau. Par ailleurs, la police d'Ouenza a arrêté deux personnes, impliquées dans le vol de l'intérieur d'un véhicule. Ces deux-là profitaient d'un moment d'inattention du propriétaire du moyen de transport, pour lui chiper sa marchandise, puis la revendre. Les deux mis en cause présentés devant le tribunal d'El Aouinet ont écopé chacun d'une peine de 2 ans de prison ferme, a-t-on indiqué de la cellule de presse de la police.