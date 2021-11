Elections locales à Annaba : Une désaffection très perceptible Par : M. Rahmani La désaffection pour les élections locales prévues pour le 27 novembre est, on ne peut plus perceptible, les citoyens ne sont plus intéressés par ces consultations qu’ils jugent inutiles et sans réel impact sur leur quotidien. On est bien loin de l’époque où les candidats faisaient salle comble, à tel point que la foule se massait dehors pour écouter via des hauts parleurs les discours que faisaient les candidats. Même les chefs de partis ne drainent plus les foules comme il y a quelques années, c’est tout juste s’ils réussissent à rassembler quelques badauds désœuvrés et qui assistent beaucoup plus par curiosité que par intérêt ou conviction. Les musiques folkloriques diffusées à tue-tête n’attirent plus personne. Plus de bus qui déversent en ville des sympathisants ou militants, plus de cortèges avec klaxons qui sillonnent la ville pour faire connaître une liste de candidats, même les contacts de proximité ne font plus recette. Maintenant, on a opté pour la distribution dans la rue de flyers avec les numéros et les photos des candidats, mais là aussi, les gens ne s’y intéressent pas, la plupart refuse même d’y jeter un coup d’œil, les froisse et les jette. Il faut dire que les citoyens électeurs ne s’intéressent plus à la chose politique car, depuis que les élections existent, les candidats élus n’ont jamais tenu leurs engagements et une fois installés comme édiles, ils ignorent superbement leurs administrés ceux-là même qui les ont portés à ces fonctions électives. Les militants et militantes de ces partis lancés dans la course qui font du porte à porte ne sont plus reçus comme avant et c’est tout juste si on accepte les dépliants qu’ils distribuent juste par politesse sans plus. Les affiches des partis politiques avec les photos des candidats sont lacérées et déchirées et parfois taguées avec des commentaires désobligeants. D’autres subissent des transformations avec des dessins ajoutés pour ridiculiser le candidat. Ces comportements, en dehors du fait qu’ils relèvent de l’incivisme, véhiculent des messages qui en disent long sur ce que pensent les citoyens de ces élections qui, pour eux, ne représentent rien car cela ne changera rien à leur situation qui n’est pas pour ainsi dire des plus aisées. Ce qui a encore poussé les électeurs à cette désaffection, c’est que certains grands pontes de la politique ont candidaté leur progéniture pour cette consultation. Des pontes qui n’ont pas fait de bien à la communauté qui sont directement issus de la Issaba et qui se maintiennent contre vents et marées pour se repositionner et ainsi retrouver leur influence d’avant. Dans tout cela, ce que l’on craint, c’est que le jour « J », soit le 27 novembre, les électeurs bouderont les urnes, ce qui aboutira à un taux de participation très faible avec plus tard une composante des assemblées qui ne sera pas du tout représentative.