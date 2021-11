Batna Un individu écroué pour vol de robinets et de tuyaux de gaz d'un chantier 15 Nov 2021 Batna Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire du 3ème arrondissement de la sûreté urbaine de Batna ont récemment arrêté un jeune homme âgé de 23 ans en flagrant délit de vol de robinets et de tuyaux de gaz de ville d'appartements en phase finale de réalisation. Les faits se sont déroulés dans un chantier ouvert au niveau du pôle urbain de Hamla, dans la périphérie de Batna. En effet, le cambrioleur en question utilisait des outils de divers genres pour s'emparer de tout ce qui avait une valeur marchande pour lui en prenant le soin de cacher son butin dans un coin à l'intérieur d'un appartement vide. Une fois les objets constituant un lot important volés, il les transporte chez lui pour finalement les mettre en vente dans un marché. Conduit au niveau du siège local de la police, le malfaiteur en question mentionne qu'il a toujours agi en solo en reconnaissant que ce n'est pas la première fois qu'il a agi ainsi. Les gardiens des lieux n'ont rien vu, toutefois, ils ont signalé à plusieurs reprises des saccages et des vols de tous types d'équipements installés au niveau d'appartements en construction appelés à être distribués à des citoyens. Un dossier judiciaire a été établi à l'encontre du mis en cause dans cette affaire, qui a été présenté devant le parquet de Batna et écroué après audition pour vol qualifié à la faveur de la nuit avec utilisation d'un véhicule motorisé et atteinte à des biens publics. Nasreddine Bakha