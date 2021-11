Kidnappée à Sétif Une fille de 16 ans libérée à Benmostefa Benaouda 15 Nov 2021 Annaba 12683 fois Kidnappée, séquestrée et objet de viol collectif, près d’une semaine durant, une jeune fille de 16 ans, originaire de Sétif, a été libérée, jeudi dernier, par des gendarmes, à la nouvelle ville Benmostefa Benaouda, ex-Drâa-Errich, apprend-on de source sécuritaire. Selon les premiers éléments d’information recueillis, la jeune adolescente a été piégée par son petit ami. La jeune fille avait, en effet, dérobé une importante quantité de bijoux en or appartenant sa maman avant de s’enfuir avec son bien aimé, qui ne tardera pas à la livrer à la merci de trois de ses amis. La frasque amoureuse allait se transformer, au fil des jours, en un véritable enlèvement, dans lequel sont impliqués pas moins de six individus adultes. Après l’avoir gardée quelques jours à Sétif et pour empêcher toute tentative de fuite de « leur proie », les kidnappeurs ont entrepris de « transférer », leur malheureuse victime à Annaba où elle a été de nouveau enfermée dans un appartement situé au niveau du pôle urbain de Drâa-Errich, où deux autres complices originaires d’Annaba, seront de la partie. Esseulée et terrorisée en permanence par ses ravisseurs , la victime qui a subi des sévices sexuels, n’a ni la force, ni le moral pour échapper à ses bourreaux. Cependant, son accent étranger à la région et son comportement craintif a fini par attirer l’attention des riverains. Ces derniers ne tarderont pas à alerter, à travers le numéro vert 1055, les éléments de la brigade de la gendarmerie d’Oued-El-Aneb, relevant de la compagnie de Berrahal, leur signalant les déplacements suspects d’un groupe d’individus qui occupent un appartement voisin, depuis quelques jours. Les gendarmes n’ont alors pas tardé à mettre un plan d’attaque, qui allait s’avérer fructueux, puisqu’il leur a permis non seulement de libérer l’adolescente, mais aussi d’arrêter les deux complices du ravisseur. Surpris en flagrant délit, les deux mis en cause n’ont pas tardé à avouer leur crime et ont été inculpés, hier dimanche, par le magistrat instructeur près le tribunal de Berrahal, avant d’être placés sous mandat de dépôt. Identifiés, les autres membres de la bande, tous originaires de Sétif, sont activement recherchés, apprend-on de sources crédibles, précisant qu’une partie des bijoux a été récupérée par les limiers de la gendarmerie. B.Salah-Eddine