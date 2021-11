Cour pénale de Skikda Un homme tente de tuer son père à coups de sabre 15 Nov 2021 Régions 9328 fois Le tribunal pénal de la Cour de justice de Skikda a condamné une personne à 15 ans de prison pour avoir tenté de tuer son père à coups de sabre. Selon le témoignage du frère de l'accusé présent à l'audience, il a trouvé son père étendu par terre et il demandait pardon aux membres de sa famille alors qu'il se rendait de l'hôpital d'Azzaba vers celui d’Annaba. Quant au fils de l'accusé, il a confirmé dans son témoignage que son père se querellait constamment avec son grand-père (la victime). L'épouse de l'accusé, quant à elle, a déclaré avant l'audience qu'elle souffrait beaucoup du comportement de ce dernier. De son côté, le représentant du droit public a déclaré que l'accusé « B. A » a tenté de tuer son père avec un sabre, ce qui a été admis par l'accusé, sollicitant sa réclusion à perpétuité surtout, dit-il, que l'accusé a avoué le crime qui lui est imputé, notamment le fait qu’il a ôté son pantalon au visage de son père et l’a frappé avec un bâton. Quant à la défense, elle a demandé les conditions maximales pour réduire la peine. Après le délibéré, la formation d'instruction est revenue dans la salle et a prononcé la peine de 15 ans d'emprisonnement contre l'accusé. Imed Moues