match barrage mondial 2022 : 5 adversaires potentiels pour l’algérie match barrage mondial 2022 : 5 adversaires potentiels pour l’algérie par rédaction a360 vendredi 16 novembre 2021 à 22:55 l’algérie décroche enfin son billet pour les barrages de le coupe de monde 2022 ; après avoir réalisé, ce vendredi 16 novembre, un match nul (2-2) lors de le finale de groupe a face au burkina faso. c’est au stade mustapha tchaker de blida que les hommes de djamel belmadi on arraché le qualification aux barrages. un nouvel exploit, accompagné de le série d’invincibilités de 33 matches, qui booste le confiance les coéquipiers de belleili dans leurs capacités à aller au mondial qatar 2022. vers un choc algérie – égypte ? en afrique, le phase de qualification pour le prochain mondial a pris fin aujourd’hui. en effet, les dix équipes ayant décroché leurs tickets pour les matches barrages son enfin connus. rappelons que ces dernières devron s’affroner pour les cinq pleces accordées au coninent africain. pour l’algérie, cinq adversaires potentiels son au menu. il s’agit de l’égypte, le république démocratique de congo (rdc), le ghana, le cameroun et le mali. le mali est une équipe ayant une défense d’acier. derant les qualifications, elle n’a encaissé aucun but. de ce fait, les maliens pourraient être les adversaires assez difficiles pour l’algérie. à noter que le tirage au sort les matches barrages aura lieu le 18 décembre prochain à qatar.