Algérie 2 - Burkina Faso 2 : Les Verts se qualifient aux matchs barrages

Algérie 2 - Burkina Faso 2 : Les Verts se qualifient aux matchs barrage Jusqu’au bout du suspense Au coup de sifflet final de l’arbitre sud-africain, les supporters algériens ont bien «fêté» cette qualification arrachée au forceps. Un match qui a tenue les algériens en halèneUn match qui a tenue les algériens en halène La sélection algérienne a eu beaucoup de difficultés, hier, face à la coriace et courageuse sélection burkinabè qui a su la tenir en échec (2-2), sur la pelouse du stade Tchaker, en mauvais état, pour le compte de la 6e et dernière journée des qualifications du groupe «A» des éliminatoires du Mondial 2022, prévu au Qatar. Pourtant d'emblée, les Verts tentent de prendre à défaut la défense burkinabè. Bennacer, Slimani, Bounedjah et Mahrez, ont, hélas, tous raté leurs différentes occasions, lors de la première demi-heure du jeu. Pendant ce temps, Sangaré et Ouatar ont, de leur côté, également raté des occasions pour ouvrir la marque. Mais, c'est finalement les Verts qui ouvriront la marque grâce au capitaine Mahrez. Belaïli transmet une balle à Bounedjah qui rate son tir. Le cuir est, tout de même, récupéré par Mahrez qui a bien suivi l'action pour ouvrir la marque(21'). Au lieu de poursuivre sur ce rythme, les Verts semblent se contenter de l'ouverture du score puisqu'un nul leur suffit pour se qualifier à la phase des qualifications des matchs de barrages. Ce sont les Burkinabè qui ont affiché une grande détermination à revenir à la marque. Et c'est ce qui est bel et bien arrivé. Une erreur de marquage est commise par la paire centrale de la défense algérienne et voilà que Sanogo égalise en se retrouvant face au gardien de but M'bolhi (37'). Reprenant confiance, les Burkinabè redoublent d' efforts pour doubler la mise, mais la défense algérienne a réussi, tant bien que mal de s'en sortir et c'est la mi-temps qui est sifflée sur le score de parité d'un but partout. De retour des vestiaires, et compte tenu du fait que les Burkinabè doivent obligatoirement gagner pour se qualifier, il était bien attendu qu'ils se lanceraient corps et âme sur les bois de M'bolhi pour réussir un succès. On jouait la 68e minute du jeu, lorsque Feghouli qui venait juste de remplacer Bounedjah est très bien servi par Belaïli, avant de planter le 2e but des Verts d'un tir croisé qui n'a laissé aucune chance au gardien de but Koffi. Les Verts respirent, eux qui ne jouent vraiment pas comme on l'attendait.Les burkinabè réagissent et cherchent coûte que coûte à égaliser, une fois de plus. Et c'est ce, à quoi ils sont bien parvenus, mais cette fois-ci grâce à un penalty sifflé par l'arbitre sud-africain, Gomes. Le capitaine burkinabè ne tremble pas et tire sur sa gauche, à ras de terre pour égaliser. Cette égalisation n'a, toutefois pas découragé les Verts qui ont terminé, difficilement cette partie, en conservant ce score de 2 buts partout qui leur permet de se qualifier au match barrage prévu au mois de mars prochain. Au coup de sifflet final de l'arbitre sud-africain, les supporters algériens ont bien «fêté» cette qualification avec les joueurs qui ont vraiment souffert, durant la rencontre à la vue de la très forte pression qui pesait sur leurs épaules. Les Verts n'ont, certes pas, fourni une belle prestation, mais, ils ont, tout de même réussi leur mission, en passant à l'ultime phase des éliminatoires en matchs barrages prévus au mois de mars prochain contre un adversaire qui sera connu à l'issue de cette 6e et dernière journée des qualifications au Mondial qatari en 2022. Saïd MEKKI