EN : 33 matchs sans défaite pour les Verts PAR JUBA TOUABI MERCREDI 17 NOVEMBRE 2021 EN : 33 matchs sans défaite pour les Verts En assurant leur passage pour le troisième et dernier tour des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022, ce mardi contre le Burkina Faso (2-2), les coéquipiers de Riyad Mahrez ont enchainé avec une 33e rencontre sans défaite. Ce fut un match très compliqué. Ayant égalisé à deux reprises, les Burkinabés ont fait douter les champions d’Afrique jusqu’aux derniers instants du match. Si la formation algérienne a manqué d’assurance sur certains passages, elle a néanmoins assuré l’essentiel. Les Verts ne sont plus qu’à deux rencontres de la phase finale du Mondial. Avec ce match nul concédé à la maison, les hommes de Djamel Belmadi atteignent la barre symbolique des 33 rencontres sans défaite et se rapproche un peu plus du record mondial de l'Italie, 37 rencontres disputées sans défaite. DZfoot