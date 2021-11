Comment éviter de s'enrhumer quand le froid arrive ? Quand les températures chutent, difficile d'échapper au rhume. Bénin, il apporte tout de même son lot de désagréments qui peuvent gâcher une journée : nez qui coule ou reste bouché, fatigue, yeux qui pleurent... Découvrez les précautions à prendre pour éviter ce mal de l'hiver ! Bien se couvrir pour éviter la fatigue Le retour du froid annonce l'augmentation des risques d'attraper un rhume mais aussi une grippe, une angine ou une bronchite. Pour autant, les températures fraîches ne sont pas la cause directe de ces maladies. En théorie, si vous sortez les cheveux mouillés, que vous êtes peu vêtu ou que vous laissez votre fenêtre grande ouverte, vous ne risquerez pas plus de vous enrhumer que si vous étiez resté bien couvert et au chaud. Car le rhume est dû à un virus qui ne se transmet qu'en raison de contacts d'un individu à un autre. Toutefois, le froid fatigue et baisse les fonctions immunitaires. Pour rester en forme, il est donc tout de même recommandé de porter suffisamment de couches de vêtements, sans trop abuser. Il convient également d'éviter les pertes de chaleur en adoptant bonnet, écharpe et gants. Santé : grippe, rhume, gastro... Les malades hivernales sont de retourpar franceinfo  Rester prudent au contact des autres Le rhume s'attrape par contact avec des personnes déjà atteintes. Pour ne pas être contaminé, il faut donc être prudent et adopter des "gestes barrières". Évitez de vous approcher trop près d'une personne malade qui éternue, d'embrasser quelqu'un qui a le nez qui coule, de toucher des objets dans la salle d'attente du médecin ou encore de réutiliser votre mouchoir ayant pu se transformer en nid à microbes. Si vous êtes fragile, portez un masque dans les lieux favorisant la transmission de maladies comme les transports en commun. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour, notamment après vous être mouché, et pensez à nettoyer votre nez avec du sérum physiologique ou du spray à l'eau de mer. Aérer son logement tous les jours Même s'il fait froid dehors, pensez à aérer quotidiennement votre logement pour renouveler l'air intérieur. Vous pourriez, en effet, avoir ramené chez vous des microbes venus de l'extérieur. Ouvrez donc vos fenêtres une dizaine de minutes par jour, et évitez par ailleurs de surchauffer votre logement pour ne pas favoriser la multiplication des bactéries. Garder une bonne hygiène de vie Puisque les défenses immunitaires sont mises à mal lorsqu'il fait froid, il est primordial, en hiver plus que pour les autres saisons, de maintenir une bonne hygiène de vie. Faites le plein de vitamines et de minéraux en consommant des fruits et légumes mais aussi des crustacés et du poisson. Maintenez une activité physique, deux ou trois fois par semaine, pour rendre votre organisme plus résistant. Dormez aussi suffisamment pour laisser à votre corps la possibilité de se régénérer. Enfin, pour allier réconfort et lutte contre le rhume, n'hésitez pas à vous préparer des tisanes tout au long de la journée. Vous pouvez par exemple faire infuser du thym pour bénéficier de ses propriétés antiseptiques ou utiliser du citron pour éliminer les toxines.