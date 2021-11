Cambriolages d’appartements à Sidi Amar : Démantèlement d’un réseau composé de 8 individus Par : A.Ighil Un dangereux réseau criminel spécialisé dans le cambriolage d’appartements par effraction et agressions de citoyens, composé de 8 membres, dont l’âge varie entre 18 et 30 ans, originaires de la wilaya d’Annaba, a été hors d’état de nuire par les éléments du groupement territoriale de la Gendarmerie nationale de la commune de Sidi Amar, a-t-on appris hier. Les faits de cette affaire remontent lorsqu’une des victimes, dont l’appartement sise à Merzoug Amar a été cambriolé durant son absence, déposa plainte. À la suite de quoi, les gendarmes ont ouvert une enquête qui a abouti à l’identification et à la localisation des auteurs présumés grâce aux renseignements qui ont permis l’arrestation de l’un des suspects. L’intensification et l’exploitation des informations ont mené à l’identification du reste des membres du réseau. Le cours des investigations a révélé que cette bande de criminels a attaqué un grand nombre de personnes à l’intérieur de leurs demeures et se sont accaparés de leurs biens ainsi que des biens de l’Etat en cambriolant le bureau de poste et une école primaire, Boukharouba Khemissi, dans la localité de Merzoug Amar, de la commune de Sidi Amar. Les membres de cette bande de criminels sont également impliqués dans des cambriolages de plusieurs appartements situés au chef-lieu de la commune de Sidi Amar et également 11 individus, victimes d’agressions. Après avoir complété les démarches légales, les mis en cause seront présentés par devant les instances judiciaires territorialement compétentes.