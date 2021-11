Kidnapping à Oued Aneb : Une jeune mineure sauvée par les Gendarmes Par : Amar Ait Bara Les éléments du groupement de la Gendarmerie nationale de la commune d’Oued Aneb, dans la daïra de Berrahal, ont réussi durant l’après-midi de mardi dernier, à sauver une jeune fille des mains de ses ravisseurs. Au nombre de 3, ces malfaiteurs ont kidnappés une jeune mineure, âgée de 15 ans, pour lui faire subir des sévices, après l’avoir ligotée et conduite par la force dans un endroit isolé. Après sa disparition, sa famille s’est mise à sa recherchée et a déposé plainte au niveau de la gendarmerie territorialement compétente. Après l’alerte et des renseignements minutieux réunis et exploités par les éléments de la gendarmerie pour remonter la piste en exploitant le moindre indice afin de sauver cette mineure des griffes de ses bourreaux sans prendre le moindre risque. Ainsi, la jeune mineure, originaire de la wilaya de Sétif qui tentait de rejoindre le domicile d’un de ses proches a été entrainée dans un endroit retiré pour être agressée. Un riverain de passage qui a entendu les cris de la malheureuse victime alerta la gendarmerie après avoir fourni des indices et des informations fiables sur l’endroit où la mineure a été enfermée et retenue contre son gré. L’assaut a été donné par les gendarmes et les 3 acolytes ont été arrêtés alors que la victime a été libérée. Les agresseurs ont été ensuite auditionnés pour le dossier pénal. Ainsi, ces ravisseurs seront poursuivis pour des actes aussi graves les uns que les autres, dont l’association de malfaiteurs qui constitue une circonstance aggravante.