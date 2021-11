Guelma : Démantèlement d’un réseau de prostitution Par : Hamid Baali La gendarmerie de la wilaya de Guelma a mis hors d’état de nuire un réseau activant dans la prostitution clandestine. A la faveur d’informations fiables et d’une discrète filature, les éléments de la brigade de gendarmerie de la commune d’ Héliopolis ont repéré une habitation, sise dans l’agglomération de Hammam Ouled Ali qui accueillait des couples illégitimes. Munis d’un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République de Guelma, les gendarmes ont investi les lieux et ont appréhendé, le mardi 9 novembre, 7 individus, âgés de 19 à 44 ans. Auditionnés dans les locaux de la brigade d’Héliopolis, ils ont fait l’objet d’un dossier pénal les inculpant de création d’un lieu de débauche au sein d’un quartier populaire. Présentés en comparution immédiate par devant le tribunal de Guelma, le principal inculpé H.A. a écopé d’une condamné de 18 mois de prison ferme et à une amende de 10 millions de centimes et ses complices ont bénéficié d’une relaxe. D’autre part, les gendarmes de la brigade de Medjez-Sfa, relevant de la daïra de Bouchegouf, sont parvenus après d’intenses investigations, à localiser et à identifier un groupe de 3 dealers qui se livraient à la commercialisation de drogues. Ces derniers, âgés de 20 à 26 ans, ont été épinglés et une fouille minutieuse a permis la découverte de 4,35 grammes de kif traité. Conduits dans les locaux de la brigade de gendarmerie, ils ont été auditionnés et inculpés de détention et commercialisation de kif traité. Présentés en comparution immédiate par devant le tribunal de Bouchegouf, ils ont écopé chacun d’une condamnation de 3 ans de prison ferme.