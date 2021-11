Santé mentale Des malades écument les quartiers 17 Nov 2021 Annaba 218 fois Tout le monde aura remarqué, ces jours-ci, la présence anormale d’un grand nombre d’aliénés mentaux qui déambulent dans les différents quartiers de la ville. Ces malheureux se mêlent à la foule sans être inquiétées, alors qu’elles sont capables du pire, puisqu’elles sont souvent munies d’objets contondants. D’ailleurs, un individu atteint de démence et qui errait dans tous les sens a, dernièrement, failli tabasser à mort une femme, qui passait à sa hauteur dans la rue Zénine Larbi ex-Lemercier. Cette dernière n’a dû son salut qu’à l’intervention in extremis d’un groupe de vendeurs ambulants qui l’ont secourue. « Jusqu’à quand vivra-t-on avec les fous ? », s’est interrogé un commerçant, qui a assisté, impuissant, à cette agression à l’encontre d’une paisible citoyenne. Dans la foulée, nombre de personnes qui étaient de passage au niveau de cette artère très fréquentée n’ont pas manqué d’interpeller les autorités sanitaires pour qu’elles prennent au plus vite en charge le problème des débiles mentaux livrés à eux-mêmes, avant qu’il ne soit trop tard. Dans les années 80, les équipes du service de l’hôpital psychiatrique « Er-Razi » effectuaient des opérations de ramassage des fous, qui étaient vite maîtrisés à l’aide d’une camisole. « Pourquoi a-t-on abandonné les habitudes efficaces et laissé ces fous errer en ville ? », s’est interrogé à son tour un sexagénaire en levant les yeux au ciel en signe d’impuissance. Cependant, il faut que les autorités locales notamment sanitaires fassent quelque chose pour la prise en charge totale des aliénés mentaux qui constituent un danger public n° 1. « Ça n’existe dans aucune autre ville où les fous déambulent sans être inquiétés. Ce n’est pas normal ! La place de l’aliéné mental est dans un hôpital psychiatrique ; elle n’est pas parmi les gens normaux », a protesté une mère de famille outrée par l’insouciance des autorités concernées. Il y a lieu de rappeler, qu’un malvoyant a été agressé et blessé mortellement par un débile mental. , il y a moins d’un mois, devant la mosquée «Al Forkane » du quartier populaire de la Colonne. Nejmedine Zéroug