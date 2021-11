El Hadjar : psychotropes Deux trafiquants appréhendés en possession de 9000 comprimés 16 Nov 2021 Annaba 122 fois Le Service Régional de lutte contre l’usage et la vente des drogues diverses et des comprimés de substances psychotropes, de la sûreté nationale, d’El Hadjar a réussi un beau coup de filet en mettant, hors d’état de nuire deux narcotrafiquants en possession de pas moins de 9000 comprimés hallucinogènes de différentes marques. C’est après une longue filature que ces empoisonneurs de la jeunesse ont été identifiés et surpris en flagrant délit. Nous apprenons que les deux individus qui sont âgés de 23, et 24 ans, ont été présentés par devant le procureur de la république du tribunal local, qui les a placés sous mandat de dépôt. Les policiers ont également saisi une voiture, des téléphones portables et la somme de 12 000 DA. A rappeler que le Service Régional de Lutte contre l’usage et la vente de drogues diverses, avait été inauguré par l’ancien directeur de la Sûreté Nationale en personne, vu son importance. Ce service a, en effet, procédé à de nombreuses saisies dans sa lutte continue contre les trafics de produits hallucinogènes, tels que la résine de cannabis, la cocaïne, les comprimés psychotropes et autres euphorisants. Il a une compétence régionale sur 15 wilayas du Nord Est du pays, mais aussi sur tout le territoire de la wilaya de Biskra. Ses interventions ont toujours été couronnées de succès, avec un écho très favorable au sein de la population. En ces quelques années d’activités, les éléments ce service sont, en effet, arrivés à neutraliser des dizaines de barons, de petits dealers, mais aussi à saisir des dizaines de quintaux de résine de cannabis et des milliers de comprimés de substances psychotropes. Composés d’éléments masculins et féminins, il n’a de cesse que de mettre fin, sinon de freiner un tant soit peu ce grand mouvement de drogue observé surtout sur nos frontières ouest. Ahmed Chabi