Sous l’égide du wali d’Annaba : Vaste campagne de nettoyage de la ville Par : Amar Ait Bara Désormais, chaque samedi, la ville d’Annaba sera ciblée par des campagnes de volontariat jusqu’à ce qu’elle retrouvera son image d’antan. Ces campagnes de nettoyage ont été décidées et diligentées par le wali d’Annaba, qui désire à travers ces dernières redonner à la ville ses lettres de noblesse, celles d’une ville propre et prospère, dont les riverains en ont rudement besoin. Ces derniers, généreux et chaleureux, ont jadis vécu dans une ville propre, accueillante où il faisait bon vivre et ont le légitime droit de vouloir retrouver les mêmes conditions qu’avant. Ainsi, hier samedi, le wali en compagnie du secrétaire général et des chefs de daïras ont chapeauté cette campagne de nettoyage et ceci, en l’absence des employés de nettoiement et des balayeurs de la commune encore en grève. Les travailleurs des 5 délégations de secteurs et les employés des 3 entreprises publiques, Annaba ville propre, le centre d’enfouissement et l’amélioration urbaine ont contribué largement à la réussite de ces opérations. Ainsi, des moyens humains et matériels ont été mis à la disposition des volontaires pour mener ces opérations dans de meilleures conditions possibles. Les citoyens ont apprécié ce geste citoyen et chaleureux de la part des autorités de la ville, inquiets de l’avenir de l’antique Hippone. Aussi, on croit savoir également que la Vieille Ville connaitra une opération du même genre où tous les décombres seront dégagés, suivie d’une opération de réhabilitation. Ces opérations, visent essentiellement à améliorer le cadre de vie des citoyens et, par voie de conséquence, leur éviter de vivre dans une ville sale et repoussante. Ont également participé à ces opérations de volontariat, les travailleurs des 12 communes, en présence de certains responsables directs qui ont apporté leur soutien aux travailleurs courageux. Espérons que ces opérations seront ancrées dans les mœurs de tous pour devenir une culture et un comportement civique des citoyens.