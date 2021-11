Annaba berimi à l’écoute des habitants de la vieille ville 21 Nov 2021 Annaba 876431216 fois berimi à l’écoute des habitants de la vieille ville À la suite de plusieurs doléances et courriels, adressés à la wilaya d’Annaba par les habitants de la Vieille ville, le Wali M. Berimi Djamel Eddine a programmé une série de sorties et d’interventions au niveau de ce lieu historique de la ville d’Annaba, dans la perspective de sauver ce qui peut encore l’être. Malgré tous les efforts consentis depuis des années, l’état de la vieille ville ne cesse de se dégrader, notamment l’aspect urbain, suite à la série de grèves de l’épic Annaba propre. Ce dont a résulté la formation de points noirs dans la ville, avec des passages obstrués par les déchets ménagers, mais aussi les débris des travaux de modification des bâtisses de la vieille ville. La déception des habitants s’est très vite exprimée sur la page Facebook de la wilaya d’Annaba et des courriels de doléances, auquel le Wali d’Annaba a réagi en conséquence. Avec le PAPC d’Annaba M. Merabti Tahar et l’EPIC Annaba propre, M. Berimi a tracé un programme pour traiter les points noirs de la vieille ville, au nombre de 8, dont deux ont été traités par l’EPIC Annaba. Plus haut, la mosquée Abou Merouane, a bénéficié d’un projet d’étude pour restaurer la fontaine qu’abrite la cour principale de cet édifice religieux. Des projets et des initiatives que M M. Berimi et Merabti, supervisent personnellement, comme ce fut le cas, lors de la visite d’inspection des travaux, hier matin. Une sortie durant laquelle, le Wali et le Maire d’Annaba se sont rapprochés des habitants de la vieille ville pour écouter leurs doléances, sans intermédiaire, discuter et essayer de trouver des solutions à leurs problèmes, notamment s’agissant notamment des risques d’effondrements du vieux bâti et de la précarité des immeubles qui datent de plusieurs siècles. Sadouki Soufiane