Sidi Amar 6 cambrioleurs arrêtés par la gendarmerie locale

20 Nov 2021 Annaba 149 fois Apres avoir donné du fil à retordre aux services de sécurité, des mois durant, un important groupe de cambrioleurs qui avait jeté son dévolu sur la commune de Sidi-Amar et ses localités pour y commettre ses exactions, ne sévira plus à la grande satisfaction des habitants. En effet, des cambriolages d’appartements ayant été signalés par des victimes à la brigade territoriale de Sidi Amar, les gendarmes ont réagi avec célérité et déclenché une enquête et des investigations, qui se sont soldées par l’identification de 6 individus âgés entre 18 et 30 ans. Ces derniers sont présumés être impliqués dans des vols d’appartements mais aussi dans plusieurs autres affaires. La bande de criminelle avait semé le désarroi et la peur dans les quartiers. La hantise de voir son appartement subir un vol avait obligé les familles à ne plus sortir de chez elles. La genèse de l’arrestation du premier suspect débute après le dépôt d’une plainte par une dame dont la maison avait été cambriolée dans la localité de Merzoug Amar dans la commune de Sidi Amar. Les éléments de la brigade avaient réussi à identifier l’un des présumés voleurs et l’avaient entendu dans leurs locaux. L’interrogatoire avait permis d’arrêter le reste de la bande organisée. Ces individus sont impliqués dans l’agression de paisibles familles à l’intérieur même de leurs domiciles, le vol de sommes d’argent, de bijoux, de motopompes, de conduites en cuivre, d’outils de forage, ainsi que dans un grand nombre d’autres affaires de banditisme. Les 6 mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République du tribunal d’El Hadjar qui statué sur leurs cas. Notons que les habitants de la localité de Merzoug Amar qui avaient subi le diktat de cette bande respirent enfin et ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance aux éléments de la brigade de gendarmerie, qui les en ont débarrassés. B.Salah-Eddine