Aide aux SDF Le Croissant Rouge Algérien toujours présent 18 Nov 2021 Annaba 106 fois La vague de froid qui frappe la wilaya d’Annaba a fait réagir les associations civiles, la Direction de l’Action Sociale et la Solidarité DASS Annaba et le Croissant Rouge Algérien, qui mènent sans cesse des actions d’aide et assistance aux sans-abris et aux familles démunies de la wilaya. Chaque année, le Croissant rouge algérien et des bénévoles lancent l’opération nationale d’assistance aux sans domicile Fixe, et ce, entre le 15 décembre et le 15 mars. Avec cette vague de froid, conjuguée à l’épidémie de la COVID-19 et l’éventuel risque d’une imminente 4eme vague, le CRA a mis en place plusieurs opérations d’aide au SDF d’Annaba. Épaulé par les associations locales, dès la tombée de la nuit, le CRA distribue quotidiennement, en effet, des repas chauds, des couvertures et des vêtements d’hiver aux sans domicile fixe et infortunés d’Annaba. Le but de ces opérations est certes d’assister les personnes dans le besoin, mais aussi de dresser un plan des emplacements et points de rassemblements, et ce, afin de mieux organiser l’opération de l’hiver 2021/2022 et de mieux coordonner les opérations avec les autres organismes caritatifs à l’œuvre durant cette période de l’année, à l’image de la DASS et des associations, telles que Al Ikram et Nass El Khir. Chaque année, ce sont près de 27.000 repas chaud, qui sont distribués, entre le 15 décembre et le 15 mars, grâce aux efforts consentis par ces organismes et les bénévoles de la wilaya d’Annaba. L’opération spéciale Hiver 2021/2022 de solidarité avec les personnes démunies et sans domicile fixe (SDF) touche chaque soir entre 200 et 300 personnes. Dans ce contexte, des points de distribution de repas chauds, produits alimentaires (lait, yaourt, fruits, etc..) et des vêtements ont été retenus pour permettre aux éléments du CRA de quadriller la ville et de cibler la population concernée. Les SDF se rassemblent souvent, au coucher du soleil, au niveau des gares routières de Sidi Brahim et de Kouche Nourredine ainsi qu’à la gare ferroviaire. Une équipe du CRA composée de bénévoles (médecins, secouristes, etc.) et regroupant en son sein des étudiants et d’autres personnes de divers horizons professionnels, ainsi que des éléments de la protection civile, se charge de la distribution des aides aux SDF. Ne disposant que de peu de véhicules, chaque année, le croissant rouge est soutenu dans son action de solidarité par des bénévoles, qui utilisent leurs propres moyens de locomotion pour procéder au dispatching des aides alimentaires et autres produits nutritives destinés aux personnes démunies et aux SDF. Sadouki Soufiane