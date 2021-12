Ballon d’or : «C’est la Copa America qui a fait la différence», Leo Messi explique son sacre. Il était déjà le seul à compter six Ballon d’Or. Lundi soir, après avoir été couronné une septième fois, le meneur de jeu du PSG et de l’Argentine a eu le triomphe modeste et s’est déjà tourné vers l’avenir.