Tebboune réagit aux révélations d’Algérie Part et demande « des rapports précis et transparents » sur les Jeux Méditerranéens d’Oran Enfin une réaction ! Les révélations faites récemment par Algérie Part concernant les véritables dessous des inquiétants retards et dysfonctionnements caractérisant l’organisation des Jeux Méditerranéens d’Oran en 2022 ont fait réagir le Président de la République Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier a réclamé ce dimanche 5 décembre des « rapports précis et transparents » concernant le déroulement des préparatifs de cette compétition sportive internationale, la plus prestigieuse des compétitions que l’Algérie est censée abriter et organiser depuis plus de 30 ans.