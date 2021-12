"Cité Bélaid Belgacem Un cadre de vie déplorable"

30 Déc 2021 Annaba La cité Joannola ou Bélaid Belgacem, aujourd’hui, qui était jadis réputée pour ses vergers est devenue une zone d’habitations qui se dégrade de plus en plus au fil du temps. Des décombres, des détritus, des bovins et des chiens errants, en quête de la nourriture autour des ordures ménagères jonchant les trottoirs, des moustiques à foison, des eaux stagnantes au bas des immeubles exhalant des odeurs infectes. Tel est le décor désolant qu’offre quotidiennement cette cité à ses riverains et aux gens de passage. « Nous avons saisi à maintes reprises les anciens responsables de notre secteur pour leur faire part des problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais ces derniers sont restés indifférents à nos revendications légitimes », s’indigne un citoyen, qui habiter au sein de la cité Joannola depuis six décennies. « Notre quartier n’était pas comme ça. Il était propre et accueillant. Aujourd’hui les déchets ménagers et les détritus jonchent les bas-côtés de la chaussée. L’éclairage public fait défaut dans certaines rues où rares sont les personnes qui s’y s’aventurent la nuit à cause de l’insécurité et par peur des chiens errants », renchérit un autre riverain Les habitants de cette cité ne perdent pas espoir et souhaitent que la nouvelle assemblée populaire communale prenne en charge les problèmes des habitants et ainsi améliorer leur cadre de vie. « On est à l’orée de 2022, notre situation n’a pas changé d’un iota. On a tout fait pour qu’elle change dans le bon sens mais on n’a rien vu venir. Qu’attendent-ils de nous ? Voudraient-ils que nous fassions le travail à leur place ? On n’a pas les moyens adéquats pour le faire ? ». Ce sont là les questions que se posent des pères de familles que nous avons rencontrés, çà et là dans ce vieux quartier. La réponse viendra, nous le souhaitons, de la bouche des nouveaux édiles. Nejmedine Zéroug