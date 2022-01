Le téléphérique Annaba-Seraïdi, toujours à l’arrêt Voilà plusieurs années que la télécabine de Seraïdi est en panne à cause de l’affaissement d’un pylône. Ce téléphérique entre la plaine Ouest de Annaba et le village montagnard de Seraïdi, distant de 13,3 km (l’installation la plus longue du continent africain) est immobilisé au grand désarroi de ses nombreux usagers. En somme, il aura fonctionné pas plus de 4 ans depuis sa mise en service, voici 14 années pleines ! C’est donc le moyen de transport le plus onéreux du secteur, avec des périodes d’immobilisation en 2007, 2010, 2014 et 2019. En 2018, grâce aux efforts soutenus de la direction de wilaya, il avait repris du service au bout de 5 longues années d’inertie due à une panne résultant du manque de pièces de rechange. Des experts Grenobloid (France) ont contribué à cette reprise des activités. Hélas, quelques mois plus tard, c’est de nouveau l’arrêt fin janvier 2019. Le téléphérique Annaba-Seraïdi a encore bénéficié d’une enveloppe de 30 milliards pour sa remise en marche au bout de 5 mois, mais en vain. Pour la population annabie, c’est « une malédiction ».