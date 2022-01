Pour un article sur un nid-de-poule :Berrimi porte plainte contre une autre journaliste autre journaliste Par : R. C. La journaliste Khaoula Medjani a été convoquée, il y a trois jours, au niveau de la brigade criminel du commissariat central d’Annaba, pour être auditionnée sur un article publié par le quotidien régional arabophone « Akhbar Chark ». Les enquêteurs ont questionné notre consœur sur les raisons qui ont motivé l’écriture et la publication de cet article, lui indiquant au passage, qu’une plainte a été déposée contre elle par le premier responsable de la wilaya d’Annaba, le wali Djamel Eddine Berrimi. L’article publié par « Akhbar Chark » ne contient pourtant aucune insulte ou diffamation. Il s’agit d’un article qui dénoncer l’existence d’un nid-de-poule, qui gêner le trafic routier et la circulation des ambulances, à seulement quelques mètres de l’entrée de l’une des plus importantes structures hospitalière de la wilaya. Au lieu de donner des instructions fermes afin que le problème soit résolu, dans les plus brefs délais, le chef de l’exécutif local a préféré déposer une plainte contre l’auteur de l’article. Notre consœur devrait donc être convoquée, ultérieurement, par le parquet d’Annaba pour la suite de « l’investigation ». Par ailleurs, le rédacteur en chef de l’époque du même quotidien a été convoqué à son tour pour être auditionné par les éléments de la police judiciaire. Celui-ci devra donc se rendre aujourd’hui au niveau du commissariat central. Pour rappel, M. Berrimi a déjà déposé une plainte contre notre rédacteur en chef, Mustapha Bendjama, qui avait révélé un mariage clandestin au début de la pandémie de Covid-19 (mars 2020), alors que les lois de la République interdisaient tout rassemblement. Notre confrère a été condamné par contumace, la semaine dernière, à verser 200.000 dinars en guise de dédommagement au wali d’Annaba ainsi qu’à une année de prison ferme.