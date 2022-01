Pourquoi l'Algérie est sur la bonne voie Il n'existe aucune autre mission plus importante que celle d'assurer l'émergence de l'Algérie sur la scène régionale. Comment était l'Algérie au premier janvier 2020? L'espoir d'une reprise en main de la situation politique, économique et sociale était permis. Le pays venait d'élire un président de la République. L'homme a prioritairement salué l'émergence de la société civile et placé la concrétisation des aspirations formulées par le Mouvement populaire authentique au centre de son action à la tête de l'Etat. Mais à l'époque déjà, le Hirak n'était plus authentique. Des forces malveillantes entendaient imposer un autre voie au pays. Les premières semaines de la présidence Tebboune étaient «chahutées» par des discours contradictoires et jetaient le doute dans la société. L'avènement de la pandémie et la maladie du chef de l'Etat compliquaient la donne. D'autant que les clignotants économiques étaient au rouge. Mais les citoyens, qui ont compris les enjeux, ont décidé de ne pas suivre les apprentis sorciers. On s'attendait à ce que l'année finisse en queue de poisson, mais ce ne fut pas le cas. Les Algériens ont adopté leur nouvelle Constitution. Un acquis appréciable et un pari gagné par le président, dont l'action était tout de même contrariée par une double conjoncture sanitaire et économique chaotique. L'année 2021 a débuté sur une persistance de la pandémie, mais avec des indices économiques qui s'amélioraient à vue d'oeil. Le pays entrait dans une nouvelle phase de stabilité et la population commençait à voir plus clair. Mais les incertitudes politiques étaient toujours d'actualité et la bureaucratie pesait encore de tout son poids. Deux batailles à mener et deux défis à relever pour le chef de l'Etat. Au plan politique, le parcours était un sans-faute. La précision de la démarche suivie par le Président a fini par convaincre l'écrasante majorité de la scène partisane. Deux élections, et pas des moindres, sont venues dissiper le climat de méfiance entre la corps politique et l'Exécutif. Ce dernier, déjà largement remanié, a vu émerger une nouvelle génération de politiques aux échelons national et local, pour mieux le contrôler. Au plan économique, la grande bataille engagée contre la bureaucratie a personnellement mobilisé le président de la République. Des centaines de projets bloqués ont été libérés et d'importantes conférences nationales organisées. Ã ce niveau également, l'éclaircie est plus nette et les citoyens ont constaté de visu que les choses évoluaient dans le bon sens, au point d'enregistrer un premier excédent commercial depuis 7 ans. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2022. L'Algérie dispose d'une Assemblée populaire nationale, dont les membres inscrivent le contrôle du gouvernement en tête de leurs nombreuses missions. Des Assemblées populaires locales fraîchement élues sont décidées à faire mieux que les précédentes. Il n'est pas dit que toutes réussiront, mais il est entendu qu'elles feront avec leurs administrés, qui leur ont accordé leur confiance. Ils les contrôleront. Au plan institutionnel donc, la situation est normalisée et, d'une manière ou d'une autre, les citoyens ont un oeil sur la gestion de leur quotidien. Au niveau de l'Exécutif, cette nouvelle année sera forcément celle de la concrétisation de toutes les décisions prises lors des conférences. Jusqu'au corps diplomatique qui a été remanié et doté d'une nouvelle fonction qui est la promotion de l'économie nationale. Il n'existe aucune autre mission plus importante que celle d'assurer l'émergence de l'Algérie sur la scène régionale. Il reste un seul défi pour réussir cette mue que tous les Algériens appellent de leurs voeux: en finir avec le monstre bureaucratique. Saïd BOUCETTA 02/01/2022