El Tarf: Campagne de reboisement par A.Ouélaa Afin de compenser les pertes occasionnées par les incendies de forêts de l'été passé, qui ont eu raison, faut-il le rappeler, de plus de 3.000 ha, les pouvoirs publics viennent de lancer un vaste programme de plantation d'oliviers, d'arbres fruitiers et l'attribution de riches d'abeilles aux apiculteurs durement éprouvés par ces incendies. Cette opération a été lancée symboliquement dans la commune de Raml Souk, en début d'après-midi de ce mercredi, où 118 oliviers ont été plantés. Cette opération confiée à l'entreprise étatique EGR Babor touchera huit communes et permettra de planter un total de 5.480 plants d'oliviers et d'arbres fruitiers.