Mahmoud Abbas en visite en Israël By Massy Koceila -1 janvier 20221 Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestieniene TEL-AVIV (TAMURT) – Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, 86 ans, accompagné de plusieurs hauts responsables de cette même Autorité, a été reçu, cette semaine, par le ministre israélien de la défense Benny Gantz à sa résidence de Rosh Ha’ayin près de Tel-Aviv. Ils ont échangé pendant 2 h 30 autour des questions de « sécurité, d’économie », terrorisme, violences des colons contre les Palestiniens, etc. Cette rencontre relancera à coup sûr les négociations de paix, à l’arrêt depuis 2014. Les Palestiniens ont enfin compris qu’il faut discuter directement avec les Israéliens pour s’émanciper des politiques arabes et autres pays propalestiniens qui en réalité ne cherchent que leurs stabilités internes. À l’issue de cette rencontre, jugée satisfaisante des deux côtés, Israël s’est engagé à verser par anticipation à l’Autorité palestinienne 100 millions de shekels (28,5 millions d’euros) de taxes perçues en son nom. Il a annoncé l’octroi de 600 permis donnant à des hommes d’affaires palestiniens la possibilité de se déplacer plus librement entre Israël et la Cisjordanie. Quelque 6 000 Palestiniens vivant dans un secteur de la Cisjordanie occupée devraient aussi être régularisés. L’Algérie qui excelle dans la manipulation de cette cause pour imposer sa politique arabo-musulmane aux peuples amazighs emprisonnés sur son territoire, que la France coloniale lui avait légué, se verra bientôt obligé de s’aligner sur la diplomatie kabyle. Cette dernière avait soulevé, en mai 2012, un tollé général en Algérie suite à la visite de 4 jours à Israël d’une délégation du Gouvernement provisoire kabyle (GPK) composée de Ferhat Mehenni et de Lyazid Abid. Rappelons qu’après les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, le Maroc avait aussi normalisé ses relations avec Israël en 2020, sous l’impulsion de l’administration de Donald Trump. Massy Koceila