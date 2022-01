Reprise des cours à l’heure de la covid-19: Protéger les élèves. 1 Jan 2022 Les élèves reprennent aujourd’hui le chemin des classes. Un retour qui se fait sous haute vigilance, en raison du nombre exponentiel des cas de Covid-19 avérés dans le milieu scolaire. Appréhendant cette reprise, les parents et enseignants s’interrogent au sujet des conditions sanitaires en vigueur. Plus de 10 millions d’élèves retrouvent ce dimanche 2 janvier les bancs de l’école, après des vacances d’hiver avancées et prolongées, à cause de la quatrième vague du Sars-CoV-2 qui s’installe, en plus de l’arrivée du nouveau variant Omicron. Une vague qui a, cependant, une particularité, c’est qu’elle touche davantage les enfants âgés entre 6 et 10 ans. A cet effet, parents et enseignants appréhendent cette reprise, «face aux conditions sanitaires non réunies dans certaines écoles», comme l’affirment des syndicats autonomes du secteur de l’éducation nationale. Toutefois, le ministère de l’Education nationale a annoncé plusieurs mesures préventives, pour endiguer et stopper la propagation du virus dans les établissements scolaires. La première mesure concerne l’organisation de campagnes vaccinales au profit des enseignants et personnel de l’administration. Les enseignants et personnel de l’administration ont été, en effet, de service au cours de la première semaine de vacances, soit du 12 au 16 décembre. Une période durant laquelle le ministère de l’Education nationale avait organisé une vaste campagne de vaccination en direction du personnel de l’éducation nationale. Une deuxième campagne de vaccination est annoncée par le même département. Dans un communiqué de presse relayé par l’APS, il est précisé que cette initiative débutera le 2 janvier et s’étalera jusqu’au 13 janvier. Elle concernera toujours les enseignants et les autres personnels. 63 établissements fermés Plusieurs cas de contamination ont été enregistrés dans des établissements scolaires des trois paliers à travers plusieurs wilayas. Conséquence : 63 établissements scolaires ont été fermés. Situation qui a contraint la tutelle à avancer le début de la date des vacances. Prévue pour le 16 décembre, le début des vacances a été avancée au 9 décembre. Saluant la décision, le Pr Riad Mahyaoui, membre du Comité scientifique chargé de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, avait affirmé que «le réaménagement de la date des vacances scolaires était une bonne solution prise par le ministère pour assurer la sécurité des écoliers». Selon lui, «cela permettait d’évaluer la situation sanitaire de la Covid-19 dans les milieux scolaires et prendre les décisions nécessaires». Il s’agit notamment d’augmenter la cadence de la campagne de vaccination au profit des enseignants et des autres personnels. Vaccination des enfants Au moment où les pays de l’Union européenne entament la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, la décision n’est pas à l’ordre de jour en Algérie. Le comité scientifique de suivi de la pandémie devait débattre de la possibilité de vacciner les adolescents de 12 à 17 ans, jeudi dernier. Se déclarant favorable, Kamel Senhadji, président de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire, a affirmé, par ailleurs, qu’il est «normal de vacciner les enfants». Ils sont, eux aussi, porteurs du virus même si l’infection par la virus n’a pas d’impact sur eux». Quant à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), elle n’a pas encore tranché ouvertement sur la question, sans, toutefois, être opposée à des vaccins pour les plus jeunes. Samira Azzegag