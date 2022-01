Abderrahmane Hamzaoui : «L'Observatoire national de la société civile sera «un cadre pour la promotion du mou

Abderrahmane Hamzaoui : «L'Observatoire national de la société civile sera «un cadre pour la promotion du mouvement associatif» le 01-01-2022 Le président de l'Observatoire national de la société civile, Abderrahmane Hamzaoui a affirmé, mercredi, que cet organe sera « un cadre pour promouvoir le mouvement associatif et consacrer le patriotisme et la citoyenneté active». Dans une déclaration à la presse à l'issue de la cérémonie de l'installation par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du président et des membres de l'Observatoire, M. Hamzaoui a indiqué que cet organe constitutionnel créé, sera «un cadre pour la promotion du mouvement associatif et pour consacrer le patriotisme et la citoyenneté active» et sera également «un ajout important pour la société civile et pour la scène nationale». Il a en outre souligné que l'Observatoire œuvrera à «activer le mouvement associatif avec des différents domaines d'activités», et ce, au regard de ce que cet organe englobe comme «cadres et compétences de différentes wilayas du pays et de la communauté algérienne à l'étranger». Il a indiqué que le président de la République a mis en avant, lors de la cérémonie d'installation, «la place qu'occupe la société civile dans la nouvelle Constitution», une place que l'Observatoire œuvrera à concrétiser, à travers «la consolidation du rôle de la société civile à tous les niveaux». Pour rappel, l'installation de l'Observatoire national de la société civile s'est faite conformément aux attributions constitutionnelles du président de la République et en application de l'article 213 de la Constitution, avait indiqué un communiqué de la présidence de la République. La même source avait indiqué que le Président Tebboune, «a appelé les membres de cet organe consultatif important à assumer leurs responsabilités pour contribuer à la promotion de la citoyenneté, de la pratique démocratique et des valeurs nationales, aux niveaux local et national, en concrétisation de ses engagements».