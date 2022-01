Algérie : Le président Tebboune va en guerre contre la corruption. Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd’hui, dimanche 02 janvier 2022, une réunion du Conseil des ministres, portant sur deux projets de loi sur la prévention de la corruption et les modalités d’exercice du droit syndical et des offres des mécanismes de désignation des administrateurs dans les municipalités où les élections locales n’ont pas été organisées, ainsi que le suivi de l’application des règlements de transfert des biens confisqués au secteur public commercial. Après l’ouverture de la session par le Président de la République, il a renouvelé ses félicitations au peuple algérien à l’occasion de la nouvelle année, en espérant que ce soit une année de croissance et de prospérité, après laquelle il nommera officiellement l’inspecteur général des intérêts de l’État et des communautés locales sous la présidence de la République. Ensuite, il y a eu la présentation du premier ministre, ministre des Finances, des résultats de l’activité du gouvernement au cours des deux dernières semaines, pour donner les ordres, les directives et les instructions suivantes : Premièrement : Concernant l’organisation de la haute autorité nationale pour la transparence et la prévention de la corruption, sa composition et ses pouvoirs, il a insisté sur : Le focus sur l’action préventive pour lutter contre la corruption, en commençant par définir de nouvelles conditions et précises pour annoncer les transactions et les appels d’offres sur les journaux. La création d’une nouvelle autorité d’enquête sur les manifestations de richesse chez les agents publics, sans exception par des procédures juridiques strictes pour lutter contre la corruption, conformément au principe (d’où avez-vous obtenu cela). Deuxièmement : concernant les méthodes d’exercice du droit syndical : Le Président Tebboune a insisté sur le fait que l’exercice du droit syndical est un pilier de la démocratie, et que la Constitution de 2020 garantit ce droit et consacre ce droit, en affirmant que la révision de la loi sur les méthodes d’exercice de l’activité syndicale devrait être conforme aux règlements du Bureau international du travail, et a été dirigée par une telle loi. C’est-à-dire que la loi respecte les contrôles de la représentation réelle des syndicats, loin de la dissimulation. Participation des syndicats sectoriels à la mise en place de mécanismes juridiques pour évaluer la performance syndicale. La séparation entre le travail syndical, la responsabilité dans la gestion et l’appartenance politique. Troisièmement : Concernant les mécanismes de désignation des responsables des municipalités où il n’est pas possible de tenir les élections, le Président algérien a confirmé : La participation des représentants de la société civile locale à ce processus temporaire pour diriger les municipalités en panne et préparer des élections partielles le plus tôt possible. En ce qui concerne le processus de statistiques démographiques de 2022, le Président Tebboune a ordonné : L’utilisation de nouvelles technologies, innovantes, productives et des capacités nationales des jeunes dans le nouveau processus de statistiques démographiques, tout en respectant l’engagement de décollage économique à partir de 2022. La révision de la loi sur les collectivités locales et participation de la société civile, en tenant compte des spécificités et des capacités de chaque municipalité, en particulier économique. L’exonération des municipalités pauvres des opérations de restauration et de préparation des écoles et des restaurants scolaires et leur inclusion dans le projet de révision de la loi sur les communautés locales. Quatrièmement : Concernant le suivi de la mise en œuvre des règlements de transfert de biens confisqués au secteur public commercial. Le président algérien a ordonné au gouvernement d’accélérer l’inventaire final de divers biens réservés, de les mettre sous l’autorité de l’État et de les incorporer dans la production nationale avant la fin du premier trimestre de 2022. Le président Tebboune a ordonné au Ministre de l’industrie, le suivi et l’inventaire des usines dont la situation juridique est réglée, et de recenser les postes d’emploi créés en vertu de la règle et leur valeur financière, en devise nationale et difficile, et leur offre périodiquement dans chaque conseil des ministres. Cinquièmement : Concernant le secteur des transports Le dirigeant algérien a ordonné au ministre des Transports, l’ouverture d’une ligne maritime avec la République islamique de Mauritanie dans les plus brefs délais. Sixième : Concernant une présentation sur les préparatifs des jeux méditerranéens, Oran 2022. Le Président de la République a ordonné d’accorder une importance particulière à cet événement international, dans ses différentes dimensions et d’exploiter toutes les capacités, en coordonnant et en intensifiant les efforts pour mettre cet événement à la hauteur de l’image de l’Algérie. Le Président de la République d’Algérie termine la session, en orientant le gouvernement à associer les citoyens à tout ce qui concerne l’organisation de l’affaire locale, et se réjouit des mesures prises, pour rétablir de nombreuses usines et lever les obstacles bureaucratiques sur divers projets et investissements. Ce qui contribuera à donner une forte croissance économique.