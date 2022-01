Révélations – Les Menaces Proférées par Tahar Allache Contre Abdou Semmar ! ALGERIEPART PLUS - 3 JANVIER 2022 « Mon malheur ce n’est pas la Justice, ni le Hirak ou la tutelle, mon véritable malheur c’est Abdou Semmar ! » C’est ainsi que s’est exprimé le PDG de la Société de Gestion des services et Infrastructures aéroportuaires devant plusieurs de ses amis le 28 Décembre 2021, dont un cadre de la DGSN, le Responsable de la Sécurité Chafik Boukehal et Chakib Berrah. Ce dernier, qui n’est autre que l’homme à tout faire de Tahar Allache, lui a déclaré qu’il connaissait assez de monde à Paris et que s’il en était chargé, il pouvait : « intervenir auprès de ses connaissances en France pour aller lui donner une leçon » ! Une menace caractérisée à l’encontre de la sécurité et l’intégrité physique d’un citoyen algérien, proférée par un employé d’une entreprise publique, qui ne connait que le langage de la violence et le recours à des pratiques de petits mafieux, pour résoudre le problème de son patron auquel il veut plaire… Tahar Allache l’a remis à sa place et a tout simplement répondu, devant témoins, : « Abdou est intouchable en France. Mais je vais m’en occuper à ma manière. Il a démoli ma vie, je vais le démolir ! » Voilà une fois encore un personnage qui est convoqué par la justice, contre lequel plusieurs plaintes ont été déposées par des opérateurs locaux et étrangers, qui se met à menacer un journaliste de mort dans cette Algérie Nouvelle… Ainsi, ce qui dérange Tahar Allache ce n’est pas tant les affaires de corruption dans lesquels il a trempé, ce ne sont pas les scandales sur les abus de biens sociaux et de mauvaise gestion ayant entrainé des pertes colossales au trésor public. Non, ce qui met dans l’embarras Tahar Allache c’est que le Rédacteur en Chef d’Algeriepart divulgue publiquement toutes son incompétence et son comportement immoral et illégal ! Ce qui pour nous est réconfortant, est que nos révélations ont pu permettre aux services de sécurité, à la Justice et à l’Inspection Générale des Finances de vérifier l’exactitude des informations publiées dans nos enquêtes sur le scandale de l’extension de l’Aéroport Houari Boumediene, et du lourd dossier de corruption documenté qui l’accompagne et qui désigne Tahar Allache comme l’auteur principal. Nous attirons enfin les services de la Présidence, des services de sécurité, ceux de la justice ainsi que l’opinion publique, sur les menaces directement dirigées contre les journalistes en général, et Abdou Semmar en particulier, uniquement parce que nous faisons notre métier. Vous pensez pouvoir museler la parole libre, vous ne faites que l’exacerber et nous encourager à dénoncer toutes les pratiques qui vont à l’encontre de la construction d’un Etat de Droit ! Tahar Allache, plus près que jamais de la case prison, aurait dû y réfléchir avant de voler le trésor public et d’imposer un bakchich à plusieurs fournisseurs, au lieu de se vanter d’aller jouer les gros bras. Pathétique…