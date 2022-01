Un autre pas par Abdelkrim Zerzouri Le fléau de la corruption est-il en passe d'être poussé vers ses derniers retranchements ? La lutte contre la corruption n'est pas chose aisée, notamment quand ce mal se propage profondément dans le corps social, mais tout devient possible grâce à une seule arme, la volonté politique. L'Algérie, qui a longtemps souffert des effets dévastateurs de la corruption, s'attelle, aujourd'hui, à réunir toutes les conditions pour venir à bout de ce cancer qui ronge la société tout entière, hypothèque tout développement économique et bouleverse les valeurs du mérite et du travail. La création d'une nouvelle instance pour enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires publics, sans exclusive aucune, à travers des procédures légales rigoureuses pour la lutte contre la corruption et connaître l'origine de leurs avoirs, qui a été ordonnée par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres, qui constitue un autre pas dans la concrétisation de son engagement pour la moralisation de la vie publique et politique et le renforcement de la gouvernance, à travers la lutte résolue contre la corruption, le renforcement du contrôle et la garantie de la probité des responsables publics, la gestion saine des deniers de l'Etat et la consécration de la transparence, resserre l'étau sur les corrompus. La traque des fonctionnaires publics qui présentent des signes extérieurs de richesse peut-elle commencer ? Certainement que cette instance chargée d'enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires doit définir les critères de l'enrichissement en question, fixer le seuil à partir duquel on peut parler d'enrichissement, dont le ou les logements possédés par les fonctionnaires à cibler par les enquêtes, ainsi que les voitures de luxe et ce qu'on appelle communément le train de vie, avant de passer aux actes. Et, ce n'est vraiment pas si difficile de localiser et identifier les concernés, tellement ils vivaient dans l'insouciance, se croyant à l'abri d'une telle action à travers laquelle on chercherait à comprendre d'où vient toute leur richesse, et de ce fait ne jugeaient pas utile de cacher les signes ostentatoires de leur richesse, souvent subite. Certains d'entre eux, sentant le vent tourner avec la chute de l'ancien système politique, ont quitté leurs fonctions, d'autres sont toujours en place et tentent de s'adapter à la nouvelle situation. Rappelons dans ce contexte que la création de cette nouvelle instance intervient dans le cadre de l'organisation, de la composante et des prérogatives de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. D'autres mesures préventives non moins importantes dans le cadre de la lutte contre la corruption sont également mises en place, dont la définition de nouvelles conditions précises pour l'annonce des marchés et des appels d'offres dans les journaux, tel que souligné à travers le communiqué du dernier Conseil des ministres. Reste maintenant à mobiliser la société qui a, un temps, démissionné par lassitude face au fléau de la corruption, au point de la banaliser.