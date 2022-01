Circulation des animaux d’élevage en milieu urbain : La fin du dilemme à Séraidi Par : B. N Depuis son installation à la tête de l’assemblée populaire communale de Séraidi, le nouveau maire M Ali Rachedi a déclaré la guerre à la circulation des animaux d’élevage en milieu urbain. Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau maire a effectivement mis à exécution la décision annoncée sur la page officielle de l’APC de Séraidi, portant sur la saisie des troupeaux et des animaux d’élevage qui circulent en milieu urbain. En effet, dès l’annonce de cette décision, les services de l’APC ont mené une vaste campagne de saisie pour débarrasser la ville des animaux d’élevage qui constituent de plus en plus un véritable danger pour les automobilistes et les piétons. Cette démarche a été l’occasion pour les habitants de la commune de Annaba, El Bouni mais notamment Sidi Amar de pointer du doigt les responsables à la tête de leurs communes respectives les appelant à suivre l’exemple du maire de Séraidi pour mettre fin à ce phénomène ayant malheureusement permis de transformer certaines cités en fermes improvisées. Les habitants de Sidi Amar semblent perdre toute sorte d’espoir quant à la résolution de ce dilemme. Pour cause, plusieurs dizaines d’annonces portant sur l’interdiction de la circulation et de l’élevage des animaux en milieu urbain ont été prises sans qu’aucune d’entre elles ne soit appliquée. Ces annonces ne portent aucune précision sur la manière avec laquelle les services de l’APC comptent mettre un terme à ce problème, ni les mesures prises à l’encontre des éleveurs contrevenants. Cette absence de confiance qui se manifeste clairement chez les habitants de la commune de Sidi Amar demeure justifiée notamment si l’on se réfère aux nombre des « annonces » publiées par la page officielle de la mairie promettant les citoyens d’appliquer la loi, d’interdire la circulation des troupeaux des animaux et de sanctionner les contrevenants. Seulement au cours de l’année dernière, les habitants peinent à compter les promesses relatives à ce problème qui demeurent jusqu’à ce jour non tenues. Depuis la saisie de d’une dizaine de vaches suite à une instruction de l’ex maire de Sidi Amar en mois de Mai derniers, la situation n’a pas évolué d’un iota.