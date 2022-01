Annaba Campagne d’amélioration du cadre de vie La nouvelle APC prend le taureau par les cornes 03 Jan 2022 Annaba De nombreuses actions ont été initiées par les membres de la nouvelle Assemblée Populaire Communale d’Annaba, issue du dernier scrutin du 27 novembre accompagnés par les ouvriers des EPIC, avec à leur tête un maire qui veut changer les choses, comme il l’a promis, lors de son installation officielle. Le premier souci des nouveaux élus est de rendre à la ville la propreté qui y fait défaut à cause de l’incivisme des habitants mais surtout des commerçants, qui abandonnent leurs cartons et autres fruits et légumes pourris sur les trottoirs. Les habitants ont, en effet, pris la mauvaise habitude de créer des décharges sauvages un peu partout à travers les quartiers où ils exercent, ou de simplement « balancer » leurs sacs poubelles par les fenêtres ou depuis leurs balcons. Il faut reconnaitre, toutefois, qu’un grand nombre d’annabis se font un devoir de maintenir leur quartier en parfait état de propreté et c’est tout à leur honneur. Des jeunes en particulier n’hésitent pas à organiser des campagnes de propreté, de plantation d’arbres ornementaux ou de ravaler les murs et clôtures des immeubles d’habitation ou des magasins de quartiers. Dans son vaste programme d’amélioration du cadre de vie de la ville chef-lieu de wilaya, l’APC préconise d’aménager des pistes cyclables dans la ville, créer de nouvelles aires de loisirs et des espaces verts. Première action notable, le marché » centenaire du centre-ville a été nettoyé de fond en comble, de même que les services communaux sont en train de bitumer les chaussées longtemps laissées à l’abandon. Tôt le matin, depuis quelques jours, les élus sur le terrain, pour recenser les trottoirs comportant des malfaçons, les nids de poule, qui minent la chaussée, les fuites d’eaux usées d’où se dégagent des odeurs nauséabondes et où prolifèrent des nuées de moustiques de se développer et autres viviers de rongeurs. Les quartiers de la Place d’Armes et des M’Haffeur, les ruines d’Hippone, ont fait l’objet d’un ramassage des ordures ménagères, mais aussi de gravats et autres décombres. Notons qu’à Bouzered Hocine, une commission de choix du terrain a réservé le lieu devant accueillir l’implantation d’un espace vert et de jeux. Du côté du rondpoint du Blanc on va aménager une piste cyclable ainsi qu’une aire de repos pour les familles. Ainsi comme promis et prévu le maire de la ville, qui maitrise parfaitement le domaine de l’environnement et sa protection se donne les chances de redorer le blason d’Annaba, pour le bien de tous, on s’en félicite, déjà.