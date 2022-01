Son procès est programmé pour le 24 Janvier prochain Une nouvelle affaire pour Tayeb Louh Rubrique Actualités Son procès est programmé pour le 24 Janvier prochain Une nouvelle affaire pour Tayeb Louh Publié par Abla Chérif le 06.01.2022 , 11h00 9754 lectures Tayeb Louh est sous le coup d’une nouvelle grosse affaire. Inculpé dans le dossier des frères Kouninef, il comparaîtra en procès le 24 janvier prochain devant le tribunal de Sidi-M’hamed. Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Des sources proches du dossier indiquent que l’ancien garde des Sceaux ne comparaîtra cependant pas avec tous les frères Kouninef, seul Tarik Noa, cadet de la fratrie, est concerné par ce nouveau procès. Les informations disponibles font également savoir que ce dernier est poursuivi pour non paiement d’impôts dans le cadre d’une affaire menée dans la wilaya de Mostaganem. Très peu de détails sont actuellement disponibles sur les faits en question et le montant, que l’on dit important, dû par le mis en cause, mais l’on sait, en revanche, que des actions en justice ont été menées par les autorités compétentes. Il est également reproché à Tarik Noa de ne s’être pas présenté devant la justice, ce qui a conduit le tribunal à lancer à son encontre un mandat d’arrêt. Tayeb Louh serait, quant à lui, intervenu à ce moment pour faire cesser les actions judiciaires entreprises à l'encontre de ce membre d’une famille très proche des dirigeants d’autrefois. La procédure engagée a été de ce fait gelée et le mandat d’arrêt annulé. L’ex-ministre de la Justice devra donc répondre de chefs d’accusation lourds : «Abus de fonction et entrave à l’exercice de la justice.» Tayeb Louh comparaîtra ainsi pour la troisième fois en procès devant la justice. Le 13 octobre dernier, le tribunal de Dar-el-Beïda l’avait condamné à six ans de prison pour « entrave au bon déroulement de la justice, faux en écriture officielle et incitation à la partialité ». Il comparaissait alors avec Saïd Bouteflika qui écopait, lui, de deux années de prison. Ce procès était intervenu à l’heure où se poursuivaient les enquêtes judiciaires diligentées dans les dossiers des bracelets électroniques et des législatives de 2017 qui donneront également lieu à deux autres procès différents. Il faut également comprendre que le nouveau procès qui attend Tayeb Louh le 24 janvier prochain est lié à la partie du dossier des Kouninef dissocié par la justice en raison de la complexité de l’affaire. Les trois frères ont été jugés à part et condamnés en appel à des peines allant de dix à seize ans (janvier dernier) pour «trafic d'influence avec des fonctionnaires publics, obtention de privilèges, détournement de foncier et de concessions et non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets». Le dossier dissocié contient, quant à lui, les noms de pas moins de dix-sept anciennes personnalités et ministres qui seront jugés. L’ancien ministre de la Justice ne semble, de ce fait, être que le premier d’une longue liste à être jugé pour octroi d’indus avantages aux Kouninef. Les enquêtes judiciaires se poursuivent avec chacun des concernés. Il y a deux ans, la liste complète des concernés avait été transmise par les enquêteurs à la Cour suprême, seul organisme compétent à enquêter sur le sujet en raison de la qualité des mis en cause, puis elle a été transmise au pôle spécialisé de Sidi-M’hamed après la suppression du privilège de juridiction. C’est ici qu’ont été, tour à tour, auditionnés sur le sujet : Ahmed Ouyahia, Abdelmalek Sellal, Temmar Abdelwahid, Amar Tou, Houda Feraoun, Amar Ghoul, Necib Hocine, ex-ministre des Ressources en eau, Arkab Mohamed, Baraki Azzedine, ex-P-dg de l’Agence nationale des barrages, Loukal Mohamed, ex-ministre des Finances et ex-Pdg de la BEA, Ould Kaddour, de la Sonatrach, Abdelkader Zoukh, Bedrici Ali et Far Bachir, anciens walis de Jijel, Farouk Bahmid, ex-P-dg des douanes. A. C.