L’ALGÉRIE PROFONDE / EST

ÉCOLES PRIMAIRES DE GUIDJEL (SÉTIF) Ouverture de trois nouvelles cantines et d’un réfectoire Partager Les établissements scolaires de la commune de Guidjel (une vingtaine de kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Sétif) ont depuis le début du deuxième trimestre de l’année scolaire en cours été renforcés par de nouvelles structures d’accompagnement, à savoir trois cantines scolaires. Il s’agit d’une cantine au niveau de l’école Salah-Ghedjati à Ouled Boudhil, de l’école Ahmed-Benchikh à Tadjra et de l’école primaire El-Khaouarizmi à Ras El-Ma (chef-lieu de daïra). Par ailleurs, un réfectoire a été réalisé au niveau de l’école primaire Hocine-Loucif à la cité Bouaouadja, dont les élèves bénéficient de la restauration à partir de la cantine centrale de l’école Abdelhamid-Khelifi de la même cité. Lesdites structures permettront d’assurer des prestations dont des repas chauds et un meilleur service aux potaches scolarisés au niveau desdites écoles. Il est à noter que les élèves de plusieurs villages, bourgs et mechtas se déplacent en parcourant plusieurs kilomètres pour rejoindre les bancs de l’école. La cheffe de daïra, accompagnée du président de l’APC de Guidjel, a, lors de l’inauguration des nouvelles cantines et du réfectoire, appelé les différents intervenants à mettre les bouchées doubles pour finaliser la réalisation d’une autre cantine, dans le cadre du budget supplémentaire communal de 2022, au niveau de l’école Saïd-Dris à Ras El-Ma et d’un réfectoire à l’école 5-Juillet-1962 de Guidjel-Centre, dans le cadre du plan communal de développement (PCD) de l’année 2022. Ont aussi assisté à l’opération de mise en service desdites cantines l’inspecteur de l’enseignement primaire de la circonscription, le subdivisionnaire des équipements publics au niveau de la daïra et l’adjoint du président de l’APC chargé du dossier des écoles primaires. FAOUZI SENOUSSAOUI