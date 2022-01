Tébessa: Vol de bacs à ordures, une arrestation par Ali Chabana Au moment où le service d'hygiène de la commune fait des mains et des pieds, pour endiguer un tant soit peu, le sempiternel problème des ordures ménagères et autres, un individu, âgé de 46 ans, a été arrêté par les forces de l'ordre de la 1re Sûreté urbaine à Tébessa. Et pour cause, l'individu n'a pas trouvé mieux que de voler les bacs à ordures installés, un peu partout, près des immeubles et locaux de commerce. Le voleur a été dénoncé par une plainte déposée par un citoyen contre X. la fouille de son domicile a permis la récupération de 3 bacs que le mis en cause les découpait en morceaux de plastique qu'il revendra. Présenté devant la justice, notre chipeur indélicat a écopé de 3 ans de prison ferme, peine assortie d'une amende, a-t-on appris de la cellule de presse de la police. Par ailleurs, les éléments de la Brigade de lutte contre le commerce illicite de drogue ont arrêté un homme en possession de 500 comprimés de psychotropes. L'individu en question s'apprêtait à conclure une transaction de vente de sa marchandise, auprès de ses clients. Le trafiquant de drogue a été écroué, selon la même source.