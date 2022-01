Le président de la CAF répond au Maroc : “L’Algérie est une fierté pour l’Afrique” DIA-08 janvier 2022: Face au manque de sportivité de la part de Fawzi Lakjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, le président de la Confédération africaine de football (CAF) le Sud-africain Patrice Motsepe, n’a pas tari d’éloges sur la sélection algérienne de football. Au moment où Lakjaa a tenté de minimiser les performances de niveau mondial des poulains de Djamel Belmadi, le président de la CAF considère que le niveau de l’Algérie dépasse l’Afrique et souhaite voir les Verts remporter la coupe du monde ! “L’Algérie dispose d’une très bonne équipe qui rend l’Afrique très fière. L’Algérie doit remporter la Coupe du monde et pas seulement la CAN”, a déclaré Motsepe aux envoyés spéciaux des médias algériens présents au Cameroun où se déroulera la CAN (9 janvier-6 février). “L’équipe algérienne est l’une des sélections africaines qui peut nous rendre fiers. Le record africain d’invincibilité (toujours en cours, avec 34 matchs) réalisé par l’Algérie, est une fierté pour le peuple algérien et africain. L’équipe d’Algérie peut nous rendre fiers contre les meilleures nations du monde”, a-t-il ajouté. Les propos du président de la CAF contrastent avec ceux de Lakjaa qui été qualifié au Cameroun de “traitre du football africain”. Pour justifier la cinglante défaite du Maroc, Lakjaa a déclaré que l’Algérie n’a pas remporté la coupe arabe-FIFA avec sa deuxième équipe, mais avec l’équipe A, ce qui est maladroit de sa part. Lakjaa qui est membre du Comité exécutif de la FIFA est très proche du président de la FIFA, l’Italien ‎Gianni Infantino et avait tenté de convaincre le Cameroun pour reporter la phase finale de la CAN-2022 à une date ultérieure. Lakjaa qui est un lèche-botte d’Infantino, a été traité de tous les noms d’oiseau au Cameroun pour ne pas avoir défendu l’Afrique. Nassim Fateh