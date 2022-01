Jean Castex l’artisan de la ligne dure contre les dirigeants algériens : « nous n’avons rien à leur dire ! » ALGERIEPART PLUS - 7 JANVIER 2022 Le Premier-ministre français Jean Castex incarne aujourd’hui en France la nouvelle ligne dure contre les dirigeants algériens. Le Premier-ministre français est celui qui avait pesé de tout son poids pour convaincre Emmanuel Macron et l‘ensemble de l’establishment français de durcir le ton contre le régime algérien à la fin de l’été 2021. Et en dépit du « dégel progressif » entamé au niveau des relations franco-algériennes avec notamment le retour depuis hier jeudi 6 janvier de l’Ambassadeur d’Algérie dans son poste à Paris, les tensions ne devront pas disparaître de sitôt entre Paris et Alger car Jean Castex est toujours remonté contre les dirigeants algériens, assurent à Algérie Part des sources diplomatiques bien au fait des dessous et des complexités des relations franco-algériennes. En septembre 2021, les relations entre Alger et Paris ont commencé à se détériorer dangereusement à cause du dossier de l’expulsion des migrants clandestins ou en situation irrégulière sur le sol français. Le gouvernement français avait déploré à maintes reprises que les autorités consulaires algériennes refusaient de délivrer les fameux laissez-passer consulaires qui permettraient de « rapatrier » les migrants algériens vers leur pays d’origine à la suite d’une procédure d’éloignement du territoire français. Selon nos investigations, moins de 1 % des demandes formulées par les autorités françaises ont été satisfaites. Face à cette impasse, c’est Jean Castex qui est monté au créneau pour réclamer des sanctions et un changement de ton vis-à-vis du régime algérien. Le Premier-ministre français avait saisi Emmanuel Macron pour lui proposer des sanctions concrètes et directes contre les principaux hauts responsables du régime algérien afin d’imposer le « respect » dans les relations bilatérales entre les deux pays. « La France n’est ni respectée ni considérée » par les dirigeants algériens, affirmait haut et fort Jean Castex aux membres de son cabinet et à son Président Emmanuel Macron ainsi que son entourage le plus proche. Selon nos sources, Jean Castex est le dirigeant français qui avait proposé d’imposer officiellement des restrictions d’entrée sur le territoire français à l’encontre des familles des dirigeants algériens. Face à cette colère qui ne cessait de monter crescendo, l’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, avait réclamé une audience à Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française, et à Jean Castex, le Premier-ministre. Or, ce dernier avait catégoriquement refusé de recevoir l’ambassadeur algérien et il avait intimé l’ordre à Le Drian de ne pas accorder au diplomate algérien une quelconque audience. « Nous n’avons rien à leur dire », avait clamé Jean Castex en faisant référence aux dirigeants algériens avec lesquels il ne voulait nouer aucun dialogue au regard de leur attitude jugée « désinvolte » à l’égard de la France. Le 20 septembre 2021, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian s’était rendu à New York pour l’ouverture de la 76ème Assemblée générale des Nations unies. Le 22 septembre 2021, il s’était entretenu à New York avec Ramtane Lamamra, le chef de la diplomatie algérienne. Lors de cette entrevue, Lamamra avait tenté de mettre en garde Le Drian contre les conséquences des décisions hostiles à l’encontre de l’Algérie adoptées par Jean Castex. Mais Le Drian avait défendu ouvertement son Premier-ministre en remettant sur la table les différents dossiers qui suscitaient d’énormes malentendus entre Alger et Paris. C’est dire enfin qu’avec un Jean Castex au pouvoir à Paris, le régime algérien ne peut pas encore espérer une quelconque « bienveillance » de la part de l’ensemble de l’establishment français.