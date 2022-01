Selon l’université d’Harvard, voici le sport à pratiquer en 2022 pour être en bonne santé Si vous ne savez pas encore dans quel sport vous allez vous mettre pour vos résolutions de 2022, l’université la plus prestigieuse des États-Unis a la réponse pour vous. Quid du running ou de la salle de sport, c’est ce sport qui vous maintiendra en pleine forme. Il y en a parmi tous qui cochent toutes les cases. Ce sport muscle le corps mais allonge aussi notre espérance de vie. La natation n’est pas très pratiquée, elle est pourtant celle qui détient le plus de bienfaits sur le corps, d’après une étude des scientifiques de l’université d’Harvard. Que vous soyez sportifs ou non, vieux ou jeunes, elle convient à tout le monde. «La natation fait fonctionner le cœur et les poumons. C’est un exercice qui entraîne le cœur à utiliser l’oxygène de manière plus efficace, ce qui se traduit généralement par une baisse de la fréquence cardiaque au repos et du rythme respiratoire. La natation fait travailler les bras, les jambes, ainsi que d’autres groupes de muscles intermédiaires, renforçant ainsi les muscles et leur souplesse», racontent les auteurs. Vous pouvez opter pour la brasse qui sollicite les biceps et les abdos. Le crawl vous permettra de tonifier l’ensemble des muscles et de faire monter le rythme cardiaque. Le dos crawlé est plus difficile mais vous permet de bosser les muscles du dos. Enfin, le papillon sera parfait pour creuser vos abdominaux même s’il demande plus de pratique. Les bienfaits de la natation sur la santé physique et mentale La nage s’avère moins risquée que d’autres sports pour ce qui est des blesPar ailleurs, la natation jouerait un rôle bénéfique dans le maintien d’une bonne santé mentale à cause de l’état d’apesanteur qui provoque un relâchement du corps. Le relâchement d’endorphines diminue l’anxiété, baisse les symptômes de la dépression et augmente le bien-être. Les scientifiques ont également constaté une meilleure résistance du corps, une tonification des muscles, un contrôle de la tension artérielle, de meilleures capacités cardiovasculaires et respiratoires, et de manière générale, un regain d’énergie.