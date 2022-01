Hommage Décès de Sidney Poitier à 94 ans, premier comédien de couleur à avoir reçu l'Oscar du meilleur acteur Le comédien américano-bahaméen Sidney Poitier s'est éteint à l'âge de 94 ans. © Abaca Hollywood est orphelin de l'une de ses légendes. Sidney Poitier, première star noire d'Hollywood, a rendu son dernier souffle à 94 ans. Le vice-premier ministre des Bahamas, archipel où l'acteur a grandi, a réagi à cette triste disparition. "Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant, et un trésor national", s'est ému sur sa page Facebook Chester Cooper. Les causes du décès n'ont peur l'heure pas été dévoilées. Fils d'un planteur de tomates, cet artiste américano-bahaméen se fraya un chemin dans le Hollywood des années 1950 et 1960, une grande première pour un comédien de couleur jusqu'ici cantonné à des rôles de second plan. Sidney Poitier redistribua les cartes en campant en 1950 un médecin dans "La Porte s’ouvre", un professeur dans "Les Anges aux poings serrés" ou un policier "Dans la chaleur de la nuit" en 1967. Sidney Poitier décrocha une consécration en devant le premier comédien noir à remporter l'Oscar du meilleur acteur en 1964 pour "Le Lys des champs". À lire également Mulholland Drive (Arte) Naomi Watts : "J'étais persuadée que je n’aurai plus jamais de boulot après ce film" Outre la comédie, Sidney Poitier s'est également essayé à la réalisation mais avec une réussite moins éclatante. Celui qui occupe la 22e place dans le classement des plus grands acteurs établi par l'American Film Institute s'est également illustré par son soutien au mouvement des droits civiques dans les années 1960. À partir des années 1980, une autre carrière s'est dessiné pour Sidney Poitier puisqu'il s'est lancé dans une carrière politique. Il a été promu ambassadeur des Bahamas au Japon. En 2002, Sidney Poitier a reçu un Oscar d'honneur pour "ses performances extraordinaires, sa dignité, son style et son intelligence". En août 2009, ce symbole intégra une sélection de seize personnalités à recevoir des mains du président des États-Unis, Barack Obama, la médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile américaine. L.T