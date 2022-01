Annaba Vol de deux milliards et 600 millions. Le vol de l’intérieur d’un véhicule stationné dans le quartier de Sidi Achour a surpris un grand nombre de personnes. Ce jeudi après-midi, le gestionnaire d’une minoterie avait garé on véhicule afin d’aller déposer une grosse somme d’argent à la banque. En retournant à son véhicule, des bris de vitres attirent son attention. Ils provenaient de la vitre de sa voiture. Il se rue ver l’endroit, sous la banquette, où se trouvait le magot et constate que les 2 milliards et 600 millions qui s’y trouvaient avaient disparus. Il ne lui restait qu’à aller déposer une plainte en bonne et due forme au commissariat du quartier. L’affaire a cependant été confiée à la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’Annaba. Ses éléments étant aguerris et possédant les capacités requises ainsi que le matériel adéquat pour identifier le ou les voleurs a déjà ouvert une enquête. Des empreintes digitales, de traces des souliers ou de palladiums seront relevées afin de passer au système AFIS. Ahmed Chabi