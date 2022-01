Cimetière Boushaba de Berrahal Plusieurs mètres linéaires de câble électrique en cuivre pillés 08 Jan 2022 Annaba 4169 fois Le réseau d’électricité du cimetière « Boushaba » de la commune de Berrahal, a fait l’objet d’un acte de pillage, dans la nuit de mardi à mercredi dernier, a-t-on constaté sur place. Nous apprenons que plusieurs mètres linéaires de câble électrique en cuivre ont été ciblés par la bande de malfaiteurs, puisque l’on souligne que c’est un travail d’équipe. Cet acte sordide a affecté tout le réseau d’éclairage de ce lieu de sépulture, pourtant implanté dans une zone plutôt sécurisée, plus précisément au beau milieu du centre-ville, au niveau du boulevard principal, à quelques mètres du siège du commissariat de daïra et de celui de la mairie. On signale également le vol d’autres équipements à l’image de pompes à eau électriques installées au niveau des citernes. B.Salah-Eddine