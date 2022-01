Augmentation des prix des carburants Une fake-news crée la polémique à Annaba Rumeur, quand tu nous tiens... Déjà les nerfs à fleur de peau, en raison de la dégradation du pouvoir d'achat et de la hausse des prix des produits de large consommation, le citoyen d'Annaba s'est réveillé, hier, sur une information portant sur l'augmentation du prix des carburants. Il s'agit principalement du prix de l'essence sans plomb, fortement utilisé par les automobilistes. Ce carburant, qui coûte 45,62 DA le litre, serait vendu, selon ladite information, à 65 DA/l, soit une hausse de plus de 20 DA. Telle une traînée de poudre, la nouvelle a fait le tour de la wilaya, provoquant une vive tension au sein des automobilistes, notamment les taxieurs. Pourtant, aucune augmentation n'est annoncée par les hautes instances du pays, seules habilitées à prendre une telle mesure. Au niveau de quelques stations d'essence, les gérants ont confirmé, à l'unanimité, avoir eu vent de cette information, avant de préciser qu'ils n'ont reçu aucune notification officielle. D'ailleurs, certains étaient étonnés de voir ce flux inhabituel d'automobilistes venus faire le plein. Une certitude: cette décision fiscale n'est pas contenue dans la loi de finances 2022. De ce fait, il s'agit d'une fake-news colportée par les relais de personnes malveillantes et malintentionnées pour provoquer la panique et la déstabilisation. Sinon, comment expliquer cette fausse information juste après que le bureau du Conseil national a décidé de mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur la pénurie de produits de large consommation, en vue de contrer les manoeuvres des spéculateurs. Dans son communiqué, le bureau du Conseil a lancé du vitriol sur les auteurs du monopole et les spéculateurs, faisant ainsi clairement référence aux tensions sur l'huile de table et le lait, en cours depuis plusieurs jours... Ladite commission a pour mission de découvrir les dessous et les causes réelles du manque de produits de base dans les espaces de vente de proximité et à démasquer les commanditaires de la crise. La décision du Conseil a suscité une immense satisfaction au sein des citoyens, qui ont salué la démarche. Après la pénurie et la hausse des prix des produits de large consommation, ayant mis à mal le citoyen, l'information sur l'augmentation du prix des carburants risque de jeter de l'huile sur le feu Wahida BAHRIWahida BAHRI 10-01-2022